Obyvatelé benešovského sídliště zaparkují lépe

Benešov – Další, v pořadí už třetí dvoupodlažní parkoviště v sídlišti kolem Bezručovy ulice, vybuduje v následujících měsících město Benešov.Samotné parkoviště by mělo nejen pomoci s akutním nedostatkem parkovacích míst, ale mělo by přinést i vyšší bezpečnost do celého sídliště.

Fotogalerie 5 fotografií

V současné době totiž v ulicích, které k tomu nejsou dimenzované, stojí stovky aut. A to může způsobit potíže při nutném zákroku složek IZS, zejména hasičů. Kvůli tomu požárníci z HZS Benešov dokonce zakoupili malé zásahové vozidlo. To se úzkými uličkami sídliště proplete snadněji, než velká cisterna nebo dokonce auto s plošinou či výsuvným žebříkem. Také čtěte: Zmatení řezníci či pekaři. Nevědí, zda mají povinně dávat účtenky Teď město začne stavět další dvoupodlažní parkoviště, a je proto logické, že na sídlišti po jeho dokončení míst pro auta přibude. „Nejsem si jist, že to tak bude," míní jeden z obyvatel sídliště, ale jmenovaný, přes to, že redakce jeho jméno zná, být nechce. „Vzhledem k tomu, že v centru jsou parkovací místa zpoplatněná, parkují nám tady i auta lidí, kteří do Benešova jezdí jen za prací," vysvětlil třicetiletý muž. Od tohoto fenoménu by mohlo pomoci zavedení parkovacích zón známých například z hlavního města, které upřednostní rezidenty. K tomu se chystala benešovská radnice ještě v roce 2015, ale podmíněno to bylo právě výstavbou všech tří dvoupodlažních parkovišť. Nepřehlédněte: Řidiče na hlavním tahu do Tábora oprava mostu omezí Celkově už třetí etapa rozšíření parkovacích míst v oblasti Bezručovy ulice, má stát téměř 25 milionů korun. Podle místostarosty Benešova Jiřího Švadleny se začne stavět už na jaře. Spodní podlaží pojme 51 osobních aut včetně pěti pro vozy tělesně postižených. Na horní ploše zaparkuje 49 vozů. Prozatím za užívání parkoviště řidiči, tak, jako na dvou nedalekých dvoupodlažních parkovištích, platit nebudou.

Autor: Zdeněk Kellner