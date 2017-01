Obyvatelé Benešova budou chodit do práce nejspíš dál tmou

Benešov – Obyvatelé Benešova, kteří pracují v průmyslové zóně, jíž se od jejího vzniku dodnes říká podle mateřské pražské továrny Stavebních strojů Zličín, mají proti dojíždějícím výhodu. Stačí, v případě, že nebudou litovat svých kroků, obout boty a do práce bez vydání peněz dojít. Z Masarykova náměstí je to až k bráně tamní továrny, která se už dávno jmenuje jinak, co by kamenem dohodil. Jen dva kilometry. A ty i netrénovaný turista, člověk v produktivním věku, zvládne volnou chůzí za půlhodinku.

Továrna v průmyslové zóně u benešovského Černého lesa.Foto: Zdeněk Kellner

I když dnes každý jezdí autem a obecně se moc nechodí, pořád se najdou v Benešově lidé, kteří do práce, do průmyslové zóny v Černém lese, pěšky jdou.



A právě jim svítí na cestu pouliční osvětlení. Ovšem, nikoliv na celou trasu. Benešovský deník na to upozornil bývalý místostarosta Tomáš Podhola, dnes řadový zastupitel Benešova.



„Od zatáčky pod továrnou je úplná tma. Lidé si tam musí nosit baterky nebo čelovky," uvedl s tím, že o nápravě této záležitosti už hovořil, ještě jako představitel města, s ředitelem tamní továrny Baest. Jenže se nic nestalo.



To zase není tak překvapující, pokud si na internetu zjistíte, komu pozemky bez funkčního osvětlení patří.



Pozemek, o němž Tomáš Podhola informoval, patří soukromé osobě z Prahy, nikoliv Baestu.



„Vzhledem k tomu, že pozemek, o němž mluvíte, nepatří městu Benešovu, nepřísluší nám, abychom ho osvětlovali," vysvětlil Bohumil Rataj, ředitel Technických služeb Benešov, které se o osvětlení cesty do Černého lesa starají.



Jenže s takovým stavem se zase nechce smířit zastupitele Benešova Tomáš Podhola.



„Na pozemku je postavená komunikace a u ní také stožáry pouličního osvětlení. Majitel pozemku určitě není tím, kdo chodník a jeho osvětlení vybudoval. Proto se obrátím na příští schůzi na zastupitelstvo, aby se stav změnil," dodal Podhola.

