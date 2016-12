OBRAZEM: u Konopiště loví sokolníci už potřetí

Benešov - Zhruba dvacítka sokolníků z celé republiky a také jeden ze Slovenska se na volné dny vypravila ke Konopišti. Právě tam se konala o víkendu 10. a 11. prosince v pořadí už třetí akce s názvem Vánoční sokolnické lovy. Nejúspěšnější lovec bažantů si domů z Konopiště odveze titul Falkmistr 2016. Se sokolníky se k zámku vrátila i tradice lovu, kterou tam proslavil jeho někdejší majitel, František Ferdinand d´Este. Pravda, ten dával před tradicí starou tisíce let přednost efektivnějšímu způsobu zabíjení pomocí pušky a střelného prachu. Podle organizátora víkendové akce, Jaroslava Pelíška ze společnosti Falconia, by se právě lov pomocí cvičených dravců arcivévodovi také líbil.

„Sokolnické lovy v celé republice jsou svým způsobem obyčejné a my jsme chtěli do jejich průběhu přinést také duchovno a tradici," vysvětlil Pelíšek spojení sokolnictví a Konopiště.



Sám se kvůli tomu oblékl do stejnokroje s červeným kabátcem, který si členové Falconie nechali ušít podle vzoru sokolnických uniforem z 18. století.



Právě proto lovy na Konopišti začínají slavnostně, podobně jako v dobách arcivévody. Tedy nejen fanfárou trubačů, ale v kostele sv. Jakuba a Filipa na Chvojně také svatohubertskou mší.



„Naše lovecká tradice se doufám udrží i v dalších letech," přeje si Jaroslav Pelíšek.



I když z dnešního úhlu pohledu jsou lovy stále častěji veřejností vnímány jen jako kratochvílné zabíjení zvěře bez potřeby zajišťovat si tím obživu nutnou k přežití, sokolnické lovy se takovému odsudku na hony vzdalují. Sokolníci totiž nemají nadháněče, kteří u klasických honů ženou vystresovanou zvěř přímo před hlavně střelců. A právě proto také výřady po sokolnickém lovu nejsou přehledem nekonečných řad usmrcené zvěře. To také proto, jak potvrzuje další z členů Falconie, Milan Straka ze Sychrova na Liberecku, že síly lovce a loveného, jsou vyrovnané.



„Znám řadu případů, kdy dravec po té, co ho zasáhlo bránící se zvíře, svým zraněním podlehl," řekl Straka.



Tahle tvrzení podporuje také statistika lovu z loňska. Dvacet lovců se sokoly, rarohy, káňaty či jestřáby tehdy ulovilo během obou dnů jen deset bažantů.



„Sokolnictví není jen o úlovku, ale o všem, co k němu patří. Tedy například i o vycházce přírodou. Lovci během dvou dnů našlapou kolem dvanácti kilometrů," dodal Jaroslav Pelíšek s tím, že ačkoliv bylo o víkendu krásně, pro sokolníky to parádní počasí nebylo.

Při teple se dravcům do vzduchu moc nechce. Když už se tam dostanou, hrozí, že se pták nechá unášet stoupavými proudy vzduchu a jednoduše se sokolníkovi zalétne.

ANKETA: Proč jste přišel na Chvojen?

Václav Potůček, Benešov



Jako komtur Rytířského řádu sv. Václava a člověk, který pomáhá k obnově kostela sv. Jakuba a Filipa na Chvojně jsem rád, že tady tradice Vánočních sokolnických lovů před třemi roky vznikla. I sokolnictví volně navazuje na historii lovů, kterou tu začal František Ferdinand. Arcivévoda si totiž Chvojen velice oblíbil a jezdil sem pravidelně na bohoslužby. Vznik tradice jsem uvítal. A i když František Ferdinand sokolníkem nikdy nebyl, bezpochyby sokolníky na svém panství také měl. Svým působením totiž přinášeli ozdravení populace zvěře.

Milan Straka, Sychrov



Jsem profesionálním sokolníkem a ke Konopišti mě přivedly samozřejmě Vánoční lovy. Jsem zakládajícím členem skupiny Falconia a jsem rád, že i já pomáhám oživovat tradici sokolnictví v Čechách. Samotný lov je jen jakýmsi vyvrcholením dlouhé přípravy, kdy se snažíme využít přirozených vlastností a schopností dravých ptáků. Sokolnictví je součástí myslivosti, ale není jen o lovu samotném. Jedná se i o osvětu, ukázky práce s dravci na zámcích a hradech nebo hledání a připomínání komplexní historie sokolnictví u nás.