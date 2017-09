OBRAZEM: Stavba spojovacího krčku pomalu finišuje

Vlašim – Ve Fortuna národní lize podala Vlašim s Vítkovicemi špatný výkon, přesto měla ve svém středu útočníka Pavla Vyhnala. Ten po zranění kotníků nastoupil poprvé v sezoně v základní sestavě a dvěma góly rozhodl o výhře domácích. „Je to super zahrát po takové době,“ radoval se střelec dvou gólů a dodal: „Jsem rád, že kotníky drží a doufám, že to tam bude padat dál“. Po snížení hostů, přidal třetí gól v nastavení do prázdné branky Tusjak. Vítkovice tak nadále čekají na první výhru. „Podali jsme jeden z nejhorších výkonů v sezoně, možná nejhorší, přesto jsme po třech zápasech bez výhry brali tři body, což je nejdůležitější,“ oddechl si po zápase trenér Vlašimi Petr Havlíček.