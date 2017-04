OBRAZEM: Sněhové vločky ozdobily na konci dubna přírodu na Podblanicku

Nadávat v hospodě na poměry. Přesně to umí Češi nejlépe. Ale udělat něco, aby se situace zlepšila, to už je nad jejich síly. Především mentální. Dokládají to nejen počty voličů u uren, ale také množství veřejnosti, která navštěvuje jednání obecních a městských zastupitelstev.