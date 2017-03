OBRAZEM: Rodinný cirkus láká na obřího vepře a tygry

Do Benešova přijel Rodinný cirkus. Hlavním lákadlem jsou tygři a tři sta šedesáti kilový vepř. Pro děti mají cirkusáci připravené pohádkové představení. Po týdenním vystupování v Benešově se cirkus přestěhuje do Vlašimi, posléze do Kolína.

Fotogalerie 16 fotografií Rodinný cirkus přijel do Benešova.Foto: Deník/ Sedláková Lucie

Autor: Lucie Sedláková