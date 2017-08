OBRAZEM: Houbařská sezóna je v plném proudu i na Podblanicku

Benešov – I třetí rok se v ČFL Benešov zachránil, ale zase to byly velké nervy. Do nové sezony vstoupí hráči pod novým trenérem. Pavla Šimáčka, jenž dojížděl loňskou sezonu (10 zápasů) za odchozivšího Kamila Kulhavého, nahradil Roman Veselý, bývalý hráč Bohemians 1905, který prošel jako trenér i druholigové štace na Žižkově, Varnsdorfu a Bohemians Praha. „Jsem soutěživý typ, chci to na hráče přenést,“ má jasný cíl v novém angažmá Veselý, jenž je považován za „postupového žolíka“, když v kariéře hráče a trenéra byl u skoro dvaceti postupů.