OBRAZEM: Den pohybu a zdraví přitáhl malé i velké do Náklí

Benešov – Zdravotní péče v Nemocnici Rudolfa a Stefanie není v ohrožení. Ujišťuje o tom Pavel Pavlík, předseda představenstva akciové společnosti stoprocentně vlastněné Středočeským krajem. Jeho přesvědčení nenalomí ani to, že v největším zdravotnickém ústavu Benešovska chybí lékaři a především zdravotní sestry. A to už řadu let.