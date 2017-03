Obrana nakoupí ve Vlašimi munici za tři miliardy korun

Vlašim – Když loni vlašimský Sellier&Bellot navštívil prezident Zeman, zmínil se o tom, že by by,o třeba, aby ozbrojené složky českého státu zásobovaly české společnosti. Po necelém roce se tak stalo.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jiří Sejkora



Ministerstvo obrany totiž nakoupí od vlašimské zbrojovky munici za tři miliardy korun. „Armáda získá tolik potřebnou jistotu se zásobováním municí," řekl ministr obrany Martin Stropnický. Uzavření rámcové smlouvy na dodávku munice schválila vláda již na podzim. Armáda bude munici dostávat z Vlašimi až do roku 2021.

Také čtěte: Benešovský Pivovar Ferdinand kdysi rozdával žetony, teď se mu vrátily



Půjde přitom o 61 druhů cvičné i ostré munice do ručních palných zbraní. Šéf zbrojovky Radek Musil řekl, že pro společnost má smlouva symbolický a principiální význam jako důležitá reference do zahraničí, protože až 90 procent její produkce směřuje do ciziny. Ještě letos čeští vojáci dostanou od společnosti munici asi za 300 milionů korun.

Nepřehlédněte: Expert na bezpečnost: Hrozbu teroru je velmi těžké snížit