Obec s podporou sociálního fondu váhá

Střezimíř – Vytvoření sociálního fondu na Voticku, z něhož by byly podporované vybrané registrované služby pro obyvatele dobrovolného svazku obcí, se zřejmě bude obejít bez příspěvku Střezimíře.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Obecní zastupitelstvo schválení částky 8484 korun ročně (28 korun za jednoho trvale hlášeného občana) neodsouhlasilo, byť hlasování bylo velmi těsné. Dva zastupitelé byli pro, dva proti a místostarostka se zdržela. Při projednávání návrhu na spolufinancování sociálních služeb pro potřebné občany za více než půl milionu korun, z nichž by město Votice platilo tři pětiny a zbytek ostatních čtrnáct obcí Mikroregionu Voticko, se mezi střezimířskými zastupiteli rozvinula živá diskuze.

Chtěla více informací

Například Yvona Kunová vznesla několik připomínek, že nejsou bližší informace, které konkrétní neziskové organizace by byly podporované, za jakých podmínek a jaká pravidla by organizace měly dodržovat. Doporučila zastupitelstvu obce zamyslet se nad tím, jaké sociální služby občané Střezimíře za poslední dobu využívali a zda by radnice neměla zvážit založení obecního sociálního fondu, z něhož by Střezimíř přispívala konkrétním rodinám či lidem, kteří by si nemohli dovolit potřebnou sociální pomoc.

V obvodu obce s rozšířenou působností Votice poskytuje služby sociální péče napomáhající osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost obecně prospěšná společnost Mela, která nabízí podporu a pomoc lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením a s psychiatrickým onemocněním, kteří jsou vzhledem k této skutečnosti znevýhodnění zejména v sociálním začlenění a pracovním uplatnění.

Dále RUAH o.p.s., jejíž služby jsou určené osobám, které kvůli věku, nemoci a zdravotnímu postižení potřebují pomoc s každodenní péčí o sebe, aby mohly co nejdéle žít ve svém domácím prostředí. Hospic Dobrého pastýře - Tři, o.p.s. zajišťuje odlehčovací terénní služby a pobytové umožňující poskytnout čas na nezbytnou regeneraci sil pečující osobě, která se stará o osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o něž je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Situace na Benešovsku

Sociální prevencí, která napomáhá zabránit sociálnímu vyloučení osob ohrožených pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, se věnuje dalších sedm organizací. Poradenství na Voticku poskytuje šest společností a spolků. Pečovatelské a pobytové služby obstarává dalších šest institucí různých zřizovatelů.