Obce zkrášlí nová stromořadí i ovocné sady

Jankov/Ratměřice /FOTOGALERIE/ - Vzrostlé aleje, ovocné sady i památné stromy jsou ozdobou kdejaké obce. V Ratměřicích a Jankově se o svou zeleň nyní postarají. Revitalizaci zeleně si dali za úkol v Jankově i v Ratměřicích. Chtějí tak předejít tomu, že by nakažený strom spadl. Důležitým faktem ale také pro ně je, aby obec vizuálně vyhlížela zeleně, jako tomu bylo dřív.

Nebude tedy platit pravidlo, že se více stromů pokácí, než vysází. To předesílá vedení jankovské i ratměřické obce. Projekt, v rámci kterého zeleň revitalizují, je pod dohledem odborníků, proto by kácení stromů ve velkém ani nebylo možné. „Navrhli jsme úseky, kde by stromy potřebovaly ošetřit. Zabýváme se ale i místy, kde by zeleň měla být doplněna,“ uvedl Viktor Liška, starosta Ratměřic.



Práce v Ratměřicích tak začaly ošetřením vzrostlých lip na návsi, které na svém místě zůstanou. Dále mají v plánu vytvořit nový obecní, ovocný sad nad rybníkem Jordánek, zrevitalizovat březovou alej u vjezdu do obce i vylepšit topolové stromořadí za fotbalovým hřištěm. Péče se také dotkne starých stromů na hřbitově. Zajímavým prvkem dozajista budou mlatové cestičky, které v obci vzniknou zcela nově.





Obnovu zeleně a alejí v Jankově a blízkém okolí také již započali. Nyní se práce soustřeďují především na ošetření stromů, které rostou v Jankově a v okolních obcích. Cílem je, stejně tak v Ratměřicích, zachování biotopů ptáků, malých savců a rovněž hmyzu vázaného na dutiny.



Hlavním projektem v Jankově ale bude zalesnění bývalé obecní skládky. „Výsadbou stromů chceme předejít tomu, aby na bývalé skládce lidé stále vyhazovali odpad,“ doplnila starostka Jankova Jitka Jonsztová s tím, že na místě vysázejí břízy, javory a duby.



Krom ošetření stromů v centru obcí kolem Jankova a zalesnění skládky, se revitalizace zeleně bude dotýkat také dvou alejí v Odlochovicích. I podél komunikace k jankovskému vodojemu se ošetří a následně vysází další třešně.