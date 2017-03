O ukončení či pokračování přímé podpory Posázaví Benešovem ještě není rozhodnuto

Benešov – Každoroční příspěvek na činnost, který poskytoval po schválení zastupitelstvem Benešov obecně prospěšné společnosti Posázaví, visí znovu ve vzduchu. Rada města totiž doporučuje zastupitelstvu, aby přidělení peněz společnosti Posázaví neschválilo.

Potvrdil to při tiskovce radnice místostarosta Benešova Jiří Švadlena. Jednat o tom budou znovu zastupitelé ve středu 22. března.

Návrh rady města je proti předešlým létům naprosto opačný. Posázaví dokonce nepomohlo ani to, že tentokrát nepožádalo o příspěvek ve výši 100 korun na obyvatele města, ale jen o polovinu této ještě loni poskytnuté částky. Ta letošní by tak měla být „jen" více než 800 tisíc korun. Za tyto peníze Posázaví nabízí městu především poradenskou činnost a podporu jeho organizací a také kroky, které Benešovu pomohou dotacím na jeho investiční akce.

Pokud by to tentokrát bylo, jak uvedl místostarosta, musel by Benešov shánět tolik potřebné dotace jinak. Třeba prostřednictvím svých k tomu určených úředníků. Ale ta to nejspíš nebude.

„Chceme na to použít agenturu. Pokud nám sežene dotaci, poskytneme jí podle smlouvy určité procento ze získané částky. Soutěže se vedle agentur může zúčastnit i společnost Posázaví. A ta z toho může mít nakonec, pokud uspěje, více, než žádala prostřednictvím příspěvku," vysvětlil místostarosta Benešova Jiří Švadlena s tím, že Posázaví může mít během roku více takových akcí, pokud se právě pro ně Benešov rozhodne. „Posázaví není jediná firma, která pro město může pracovat. Chceme si vybírat ty nejlepší. Každá dotace má svůj zdroj a ne všechny agentury se dokáží pohybovat u všech těchto zdrojů," tvrdí Jiří Švadlena.

Jenže může to mít i drobný háček. Usnesení rady města, které zastupitelstvu nedoporučuje poskytnout Posázaví neinvestiční dotaci, o němž v úvodu hovoří místostarosta, se v zápise z jednání rady zveřejněném na webu města, podařilo hodně dobře skrýt. Ani podrobné pročítání posledních pěti zápisů nevedlo k jeho nalezení.

Ke stejnému závěru došla už dříve také Bohunka Zemanová, ředitelka Posázaví o.p.s.

„V oficiálním zápise rady to není," řekla Zemanová. „Proto jdu na jednání rady 15. března, abych tam představila naši práci v loňském i letošním roce, kterou plánujeme a která také už probíhá. Vysvětlím radním i to, že práce Posázaví není jen o dotacích, ale také o podpoře řady organizací, které spadají pod město nebo ve městě působí," dodala Bohunka Zemanová, která o žádosti městu chce hovořit také na schůzi jeho zastupitelstva 22. března.

O ukončení přímé podpory Posázaví se v Benešově hovořilo už na začátku loňska. To v čele radnice stanuli členové ČSSD a ANO2011 s podporou TOP 09 a KSČM. Právě oni tehdy hovořili o tom, že si dotace bude radnice shánět sama bez pomoci Posázaví. Jenže po dalším půlroce nové vedení města přistoupilo na zaběhnutý rituál svých předchůdců. Zastupitelstvo pak odhlasovalo přidělení neinvestiční dotace na zajištění provozu o.p.s. částkou převyšující 1,6 milionu korun za rok, tedy stovku na obyvatele města. Příspěvek loni radnice posílala Posázaví po čtvrtletích.