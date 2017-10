Nový zámek je na prodej, objevil se už i zájemce

Votice /FOTOGALERIE/ - Nový zámek ve Voticích patří mezi ty budovy v centru města, které jsou v žalostném stavu. Krom votického zámku je bez života také blízky areál pivovaru. Město ale dává od památek ruce pryč, nejsou totiž v jeho vlastnictví.

Zastupitelé nemohou s chátrajícími budovami nic dělat. „Budeme rádi, když se tyto památky oživí. To ale záleží na majitelích. My v tuhle chvíli řešíme klášter v centru města,” uvedl starosta Votic Jiří Slavík.

OPRAVUJÍ KLÁŠTER

Aby se centrum města alespoň trochu proměnilo, začalo vedení Votic od roku 2012 investovat do kláštera, který je již z části opravený. Díky tomu nyní může budova sloužit k pořádání kulturních akcí. Do budoucna by také mohla být využívána jako komunitní centrum. „Počítáme ještě s opravou západního křídla kláštera. Protože nová střecha je hotová, může se pokračovat. Na výstavbu komunitního centra bylo poskytnuto téměř devět milionů,” dodal Jiří Slavík.

ZÁMEK JAKO DOMOV

Nový zámek stojí hned vedle kláštera. I když nyní vypadá budova zanedbaně, její oživení se možná blíží. Chráněná památka je již dva měsíce na prodej. Majitelé ji nabízejí, protože pro ni nemají žádné využití. „Prodává se jak zámeček, tak i park a příslušné budovy. V tuhle chvíli již máme zájemce, který se na zámek i přijel podívat. V budově by pak chtěl bydlet a podnikat,” uvedl realitní makléř Tomáš Figl. Zájemci se ale stále mohou na zámek přijet podívat. Památku v centru Votic majitelé nabízejí za sedm a půl milionu korun.

Historie Nového zámku Nový zámek se nachází v Nerudově ulici. Stavení bylo původně měšťanským domem Víta Paseckého, votického purkmistra v roce 1614. Pasecký ale o několik let později musel uprchnout před náboženským pronásledováním z města. Roku 1625 dům i statek zabral Sezima z Vrtby. O rok později se zámek dostal do područí regenta Jana Košického a po čtyřech letech patřil Kořenskému z Terešova.



První votické panské sídlo stávalo zřejmě v místě zvaném Na Hradčanech. Zaniklo ale již před 16. stoletím. Další panské sídlo, Starý zámek, vzniklo u kostela v 15. století. V roce 1746 ale vyhořelo a nebylo zcela obnoveno. Panstvo se proto přestěhovalo do Nového zámku a Starý zámek poté sloužil pouze k ubytování úředníků a jako pivovar. Po roce 1948 sloužily budovy jako byty a skladiště.