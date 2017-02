Noví dárci krve jsou v benešovské nemocnici vítaní

Benešov - V loňském roce tomu bylo čtyřicet let, co mohou obyvatelé Benešovska darovat krev benešovské nemocnici. Jenom za rok 2016 přišlo do zdejšího transfuzního a hematologického oddělení 245 nových dárců. I přesto se zdravotníci stále poptávají po ochotných a zdravých jedincích.

Krev přišel darovat i František Červený z Kadova.Foto: Deník/Klára Alešová

„Nové dárce vítáme. Připojujeme se proto k akcím jako Daruj krev s Mary Kay a Daruj krev s Českým rozhlasem," uvedla Jana Helm Musilová specialistka oddělení marketingu a PR. V loňském roce oddělení pro odběry krve v květnu navštívilo třeba 41 dobrovolných hasičů, kteří přišli v rámci projektu Daruj krev, daruj život s hasiči. Dvacet tři z nich přišlo úplně poprvé. Za uplynulý rok získala benešovská nemocnice krev od 2 298 bezplatných dárců. Český červený kříž proto těm, kteří chodí poctivě, uděluje každý rok medaili profesora MUDr. Jana Janského. Tento slavnostní akt se již několik let odehrává i na půdě Nemocnice Rudolfa a Stefanie a to několikrát do roka. „Poslední takové odměňování se u nás uskutečnilo v červnu loňského roku a ocenění získalo několik desítek dárců," řekla Jana Helm Musilová. I tak, ale chodí dobrovolníci darovat krev bezplatně. Ani dlouhodobá dárkyně Dana Jendelová kvůli zisku na odběry krve nechodí. Kromě potravinového balíčku totiž žádnou jinou odměnu nedostane. „Mám dobrý pocit z toho, že jsem někomu mohla zachránit život. Asi dvakrát nebo třikrát se mi také stalo, že mi z benešovské nemocnice volali, protože měl nějaký člověk nehodu a potřebovali mojí krev. Vždycky jsem hned do nemocnice dorazila," prozradila Dana Jendelová. Bezpříspěvkovým dárcem krve se může stát každý zdravý člověk ve věku osmnáct až šedesát pět let s tělesnou hmotností nad padesát kilogramů. Nemusí být občanem České republiky, ale musí mít zde dlouhodobý pobyt, platné zdravotní pojištění a musí s ním být dobrá komunikace v češtině. Před každým odběrem prochází dárce stereotypním kolečkem. Doktoři musí příchozímu nejdříve změřit tlak, zkontrolovat srdce a samozřejmě udělat rozbory krve. „K samotnému odběru se není potřeba objednávat, stačí s sebou mít jen průkaz totožnosti. Odběry dárců probíhají na našem transfuzním a hematologickém oddělení vždy v úterý a středu od šesti hodin do půl deváté ráno," dokončila Jana Helm Musilová.

Autor: Lucie Sedláková