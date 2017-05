Nová benešovská školka bude zcela bezbariérová

Benešov – Zápisy dětí do nové Mateřské školy Úsměv na Spořilově, začaly právě včera. A to přes to, že stará, dosluhující a nevyhovující školka ještě stále částečně stojí a s výstavbou té nové se dosud nezačalo.

dnes 12:09 SDÍLEJ:

Ale na to se už tak dlouho čekat nebude. Dílo v hodnotě kolem 77 milionů korun, které musí být zprovozněno s příchodem nového školního roku, tedy v září, začne vznikat co nevidět. A bude mít dvě podlaží a užitnou plochu přes 910 metrů čtverečních. „Školka pojme až 140 dětí a ty si budou moci hrát na zahradě rozložené na ploše téměř tři a půl tisíce metrů čtverečních,“ připomněla mluvčí benešovské radnice Gabriela Škoulová s tím, že zvýšením počtu míst pro děti od 2 do 6 let, získají rodiče větší možnost vrátit se do zaměstnání, které kvůli mateřské museli dočasně opustit. ČTĚTE TAKÉ: VIDEO: V Bělčicích hoří sklad pneumatik Školka Úsměv na Spořilově, sídlišti, které tvoří převážně bytové panelové domy, získá také na atraktivitě terénními úpravami a novými herními prvky z přírodních materiálů. Nebudou tam chybět dřevěné domky, houpací koně, prolézačky, klouzačka či lezecké stěny. „Současná společnost totiž klade velký důraz na předškolní vzdělávání při přípravě dětí na základní vzdělávání. Tím se posiluje i snaha školství probudit v dětech zájem o přírodovědné a technické obory. Dětem jsou tak zprostředkovány nové vědomosti pomocí názorných ukázek, pokusů či interaktivních tabulí,“ popisuje vymoženosti mluvčí s tím, že dominantním prvkem při vstupu bude klouzačka z 2. nadzemního podlaží. Nová spořilovská školka dvoupodlažní nepodsklepený objekt s plochou střechou, bude mít pět tříd s vlastním zázemím. Modulová stavba s plnohodnotným pláštěm dostane různé odstíny šedi. Vstup do budovy zůstane z ulice Pražského povstání. Hlavní vstup je řešen bezbariérově a bude společný pro všechny třídy a celá stavba bude podle platných norem, bezbariérová. ČTĚTE TAKÉ: Chladné jaro ohrožuje včely, med může podražit

Autor: Zdeněk Kellner