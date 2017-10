Noční prověrky IZS v Přestavlkách se zúčastnilo více lidí, než je obyvatel

Přestavlky u Čerčan /FOTOGALERIE/ – Už pojedenácté připravil SDH Přestavlky hasičsko – záchranářské noční cvičení členů dobrovolných hasičských sborů. Účastníkům ze širokého okolí pokaždé asistovali také zdravotní záchranáři z Benešova. Tentokrát se však významné a výborně organizované prověrky zúčastnily také posádky z dalších stanic ZZS Středočeského kraje v rámci svého vlastního cvičení.

To začalo v sobotu 30. září hodinu po poledni praktickým školením, kdy si dobráci vyzkoušeli pod dohledem zdravotníků, různé postupy při zachraňování zraněných včetně resuscitace.

Od devatenácti hodin a během celé následující noci si pak na 400 mužů a žen, což je mimochodem více, než všech obyvatel Přestavlk, ověřovalo před přísnými porotci z HZS, ZZS a PČR to, jak při zásahu zvládají už dávno známé, nebo to, co se dozvěděli třeba jen před několika hodinami při školení.

A využili to třeba při simulované nehodě a následné záchraně 45 cestujících z havarovaného autobusu. Cvičení se nejen tam zúčastnili také vyškolení a namaskovaní figuranti. Ti pracovali i při druhé velké disciplíně, likvidaci velkého požáru.

Například v onom autobusu, který sjel na cestě z Přestavlk do Vranova ze silnice a po kotrmelci se zastavil na boku na poměrně prudké stráni, zůstala řada různě závažně zraněných a dokonce i pět mrtvých. „Tohoto zákroku, který se snažíme přiblížit co nejvíce reálné situaci, se zúčastní čtyři jednotky hasičů, celého cvičení pak dohromady šestnáct šestičlenných družstev,“ připomněl Jiří Černovský, velitel stanice HZS Benešov, který už pojedenácté působil při cvičení jako rozhodčí při součinnostní disciplíně složek IZS, dopravní nehodě s velkým počtem osob.

Zkušený profesionál také zhodnotil progres znalostí a umu dobrovolných hasičů za celou dobu, co cvičení existuje. „Hasiči jsou dnes natolik zdatní, že bych se nebál je poslat ani k reálné nehodě. V začátcích, kdy jsme je zasvěcovali do témat, která jim nebyla tolik známá, to bylo pro ně těžké a úroveň jejich znalostí nebyla valná. Ale postupem času už jsou na tom úplně jinak. Odborně jsou natolik na výši, že nyní fungují naprosto úžasně,“ pochválil Černovský.

Při zmiňovaných dvou velkých disciplínách pracovaly sice jen čtyři sbory dobrovolných hasičů a také zdravotníci ze ZZS a policisté, ale ani ostatní hasiči se během té doby nenudili. „Kromě dvou velkých jsme pro hasiče připravili také osm menších stanovišť. Záchranka, která je tu s deseti posádkami včetně jedné jihočeské, pak bude mít čtyři své menší samostatné úkoly,“ připomněla před začátkem prověřování Monika Bajerová, koordinátorka cvičení z HZS Přestavlky s tím, že při něm mají už potřetí hasiči díky HZS Středočeského kraje k dispozici mobilní dispečink.

Ten policejní v sobotu u Přestavlk pracoval při cvičení vůbec poprvé. A nechybělo ani stejné přenosné středisko ZZS. „Mobilní operační středisko záchranky vlastně vzniklo právě na základě potřeb zjištěných při našem cvičení,“ doplnila Monika Bajerová a připomněla ještě, že se do cvičení premiérově zapojili také strážníci z Benešova.