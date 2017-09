Noční můra řidičů: po celém okrese jsou uzavírky

Benešovsko /INFOGRAFIKA/ – Řidiči zažívají těžké období. Po celém okrese je aktuálně dvacet zcela nebo částečně uzavřených okresních komunikací. Jen na dálnici D1 pracují dělníci na 9 místech.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/ Lukáš Kaboň

Dálnice není průjezdná bez omezení již od začátku června. Od 33.9 do 56.5 kilometru si musí řidiči dávat pozor na částečné uzavírky, které je v daném úseku vedou buď jedním jízdním pruhem nebo dokonce jízdním pruhem v protisměru.



Všechny tyto opravy na dálnici by ale měli skončit již na začátku listopadu. I pět výjezdů, kterými se z dálnice řidiči nedostanou nebo naopak na ní kvůli opravám nevjedou, by mělo být opraveno do konce října. Následně by se tak mohlo rychlou silnicí z hlavního města do Brna jezdit bez omezení.





Ještě před tím se ale musejí řidiči, kteří dálnicí pojedou tento víkend, obrnit trpělivostí. „Částečná uzavírka na 38.3 kilometru ve směru na Bohunín bude provedena 24. září za dozoru policie. Během noci se uskuteční dvakrát, vždy maximálně na patnáct minut,” uvedl tiskový mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR Jan Studecký. Stavební práce na tomto úseku se budou týkat montáže ocelových konstrukcí mostu. Od nedělní půlnoci do šesti hodin ráno se tak budou muset řidiči potýkat s komplikacemi v provozu.



Není to ale jen dálnice D1. Uzavřená silnice mezi Vlašimí a Domašínem komplikuje život řidičům také již několik měsíců. A to nejenom místním, kteří musí při cestě do Benešova najet o pět kilometrů delší trasu, ale také řidičům obsluhující nákladní vozidla.

Kliknutím infografiku zvětšíte.



Ti mají totiž určenou speciální objízdnou trasu, kterou ale mnohdy nevyužívají a snaží se projet zakázanými úseky. „V této souvislosti kontrolujeme dodržování zákazu u uzavírky Vlašim, Domašín. Také sledujeme zda řidiči nákladních automobilů dodržují objízdné trasy. Bohužel několik pokut jsme ale vydat museli,” upozornil Václav Fejtek, velitel městské policie ve Vlašimi.



I přesto, že uzavírka v ulici Benešovská měla skončit již tento měsíc, město muselo práce na silnici prodloužit. Důvodem je provádění stavebních prací, které zvýší bezpečnost chodců podél dotčené silnice v úseku od Domašínské brány k budově Diakonie ve Vlašimi. „Uzavírka byla prodloužena do 15. října do 18 hodin. Objízdné trasy zůstanou nezměněny,” doplnil Tomáš Vondráček z kanceláře vedení úřadu města Vlašim.



Uzavírky se mnohdy ale netýkají jen rekonstrukcí silnic, ale také oprav mostů. Těch je v okrese hned několik. Přes most neprojedou řidiči u Bystřice, Křečovic či Borovnice.



V některých případech jsou zase silnice zavřené kvůli hrozícímu nebezpečí při průjezdu. U Teplýšovic, v části obce Čeňovice, je tak vozovka neprůjezdná kvůli havarijnímu stavu zdejších zemědělských budov. Silnicí projíždějí jen autobusy. Ostatní, kteří se potřebují dostat na druhou stranu silnice, musí objet úsek dlouhý až patnáct minut.



I u Chářovic hrozí řidičům nebezpečí kvůli propadlé vozovce. Silnicí proto neprojedou až do konce roku, stejně jako v případě silnice u Teplýšovic.