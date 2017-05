Nezisková organizace Posázaví pomáhá Benešovu dál, i když od města peníze nedostává

Benešov – Po té, co Benešov v březnu nepřiznal obecně prospěšné společnosti Posázaví příspěvek na provoz, skončila vzájemná spolupráce obou subjektů. „Dotace Posázaví není pro město výhodná, spolupráce není letos potřeba," odůvodňoval rozhodnutí radnice stvrzené zastupiteli místostarosta Jiří Švadlena.

Absolutně to ale neplatí. Posázaví poskytuje své služby dál i organizacím města. Konkrétně školám. „Pracujeme a fungujeme pořád stejně,“ tvrdí ředitelka o.p.s. Bohunka Zemanová, i když přiznala, že některé zbytné výdaje, které organizace plánovala na úvod roku, zastavila.

A je také jasné, že díru v rozpočtu musí Posázaví „zalátat“ z jiných zdrojů. Třeba výdělkem ze své komerční činnosti. „O situaci jsme ale mluvili i při setkání starostů a někteří z nich dokonce hovořili o navýšení příspěvků jejich sídel,“ popsala ředitelka.

Posázaví přišlo o 1,6 milionu korun, ale to, jak se to projeví, ukáže audit a daňový přiznání za loňsek. V dané situaci je nanejvýš zajímavé, že Posázaví sice nepracuje přímo pro Benešov, ale v jeho prospěch, jak je uvedeno výše, stále ano. „A o naši pomoc žádají i další městské organizace,“ potvrdila Bohunka Zemanová s tím, dopad situace lze popsat jednoduše. „Až do letoška město přes Posázaví podporovalo posázavský region, zatímco nyní je to opačně. Benešov se veze a region, protože přispívá na rozvoj a propagaci, podporuje teď naopak Benešov.“