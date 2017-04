Někteří motoristé výměnu řidičáků nestihnou

Benešovsko – Také v okrese Benešov se někteří liknaví motoristé dostávají každý měsíc do situace, že si zapomněli vyměnit řidičský průkaz, jehož platnost končí. Jen v samotném Benešově, jako obci s rozšířenou působností (ORP) státu se výměna do konce dubna týká 155 motoristů. Ve Vlašimi 70 a ve Voticích pak dalších 22. Do konce roku skončí platnost řidičáků v uvedených ORP celkem 4780 motoristům.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Karel Pech

Pokud řidič požádá v Benešově o výměnu řidičáku o více než tři měsíce dříve, zaplatí poplatek padesát korun. „Běžná výměna řidičského průkazu je zdarma,“ ujistil Pavel Vohralík, vedoucí Oddělení dopravně správních agend Městského úřadu Benešov. Ale řidiči, kteří pospíchají a nechtějí na vyřízení své žádosti čekat úředně stanovených 20 dnů, musí počítat s platbou. „Pokud chtějí doklad získat ve zrychlené lhůtě pěti dnů, zaplatí za to pět set korun,“ připomněl benešovský úředník. ČTĚTE TAKÉ: Na zasedání zastupitelů chodí málo lidí, do konce nezůstanou Zajímavostí je, že ani propadlý řidičský průkaz není důvodem k tomu, aby úředníci žadateli udělili pokutu nebo nějaký správní poplatek. Jiné to ale je, pokud s propadlým řidičákem motorista jezdí. Na silnici může dostat od policistů až dva tisíce korun a pokud s udělením sankce na místě nesouhlasí, přechází proces do správního řízení. A tam motorista kromě pokuty za řízení bez platného oprávnění vyfasuje také poplatek za vedení řízení. Statistika Ministerstva dopravy uvádějí, že v celé republice si letos vyměnit řidičáky stačila více než třetina těch, jimž brzy skončí platnost vůdčího listu. Dalších 760 tisíc lidí ale ještě musí na úřad. Z toho jasně vyplývá, že se tahle problematika řidičáků, které úřady vydaly během roku 2007 s platností na deset let, letos týká nejvyššího počtu řidičů v historii. Jen v okrese Benešov se třemi obcemi s rozšířenou působností se to letos 5506 motoristů. Konkrétně, 3315 řidičů na Benešovsku, 1560 na Vlašimsku a dalších 631 na Voticku. ČTĚTE TAKÉ: KRÁTCE: Dům půjčí pečovatelské službě

Autor: Zdeněk Kellner