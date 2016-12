Největší dar dají rodiče dětem, když jim ukáží, že myslí na druhé

Racek – Už patnáct let je u akce Ježíšku, prosím Tě, také ředitelka Dětského domova Racek Hana Urbanová.

Co se za těch patnáct let změnilo?

Ve vztahu občanů z celého Benešovska, protože pro naše děti dělají spoustu dobrého nejen obyvatelé Benešova, ale například také Vlašimi, se nezměnilo nic. Děti díky nim pokaždé dostanou dárky, o které si napsaly.



Jsou dárci stále titíž lidé, nebo se jejich kmen rozšiřuje?

Na původní dárce se postupně nabalují další. Platí to, i když s námi pořád zůstávají i ti, kteří se do akce zapojili už první rok.



Když porovnám loňské předávání dárků, připadá mi, že je tu tentokrát méně dětí…

Ano, je to tak. Dvacetiletí kluci, kteří dostudovali, se chtěli osamostatnit, proto z dětského domova odešli, i když u nás ještě dalších šest let mohli zůstat. Některé předškolní děti zase našly domov v pěstounských rodinách a další se vrátily do svých vlastních rodin.



Zhodnoťte prosím celou tradiční akci Ježíšku, prosím Tě.

Těší mě, že se pokaždé najde spousta lidí, kteří chtějí udělat radost dětem z dětských domovů. To je vidět i na benešovském náměstí, kdy přání dětí přicházejí plnit i maminky s malými dětmi a tím je vlastně učí to, že existují také děti, které nemají možnost být se svou mámou a svým tátou. To, že myslí i na druhé a tenhle svůj přístup předávají další generaci, je myslím ten největší dar, jaký svým vlastním dětem mohou předat.