Nedostatky v muzeu jsou těžšího kalibru, přiznal starosta Benešova

Benešov – Názory na to, zda Muzeum umění a designu Benešov (MUD) pod vedením ředitele Tomáše Fassatiho hospodařilo dobře či nikoliv, dostanou nejspíš brzy konkrétní, oficiální rámec. Potvrdil to starosta Benešova Petr Hostek.

Při tiskovce totiž uvedl, že s auditorkou, která prověřovala od začátku února společně s dalšími členy kontrolní skupiny práci MUD, strávil při rozhovoru o kontrole více než hodinu. Podrobně se při tom seznámil s hospodařením MUD, účetními doklady, evidencí majetku, inventarizací i smlouvami a objednávkami, které přes MUD prošly.

„Paní auditorka mě detailně seznámila s nedostatky, které kontrola zjistila, a jsou nyní už prokazatelné. Bohužel musím konstatovat, že jsou trochu těžšího kalibru, než jsme si původně mysleli," přiznal starosta.

Tomáš Fassati při tom Benešovský deník kvůli zveřejňování informací o utrácení muzea za nákup běžných spotřebních předmětů v několika exemplářích nebo obrovské spotřebě kancelářských potřeb či absenci zákonem vyžadovaných postupů při uchovávání uměleckých předmětů, považuje za neseriózní.

„Pro mě je velmi neuchopitelné, jestliže někdo nakoupí rychlovarné konvice a k tomu koloběžku za sto tisíc a ve sbírkových předmětech se to pak objeví v hodnotě jedné koruny," řekl k tomu starosta. „Třeba mi ale někdo řekne, že v tom je hluboká myšlenka přínosná pro budoucí generace, které třeba už ani nebudou vědět, co to byla rychlovarná konvice," poznamenal.

Právě k takovému názoru a otázce Benešovského deníku Tomáš Fassati už uvedl: „Sbírky designu některých muzeí se řídily sběratelkou soukromou koncepcí, kdy si sběratelé vytknuli úzký obor a tam chtěli být co nejhlubší a nejpřesnější. To ale neodpovídá vzdělávacímu poslání muzeí. Ta mají vzdělávat veřejnost ke vkusu, proto není dobré sbírat například jen vidličky," vysvětlil, i když už několik měsíců trvající výzdoba dvou oken v průčelí muzea, která by měla lákat k návštěvě, připomíná spíš krachující obchod.

Ale popis práce bývalého ředitele, který muzeum před dvaceti roky zakládal a se svou chotí jako zástupkyní, také vedl, má i zastánce.

Odstoupivšímu řediteli muzea vytvoří nové pracoviště

„Tomáš a Anna Fassatiovi poskytovali našim kulturně zaměřeným organizacím prostory ke konání akcí. Bez jejich vstřícného přístupu by se mnoho takových akcí v Benešově uskutečnit nemohlo. Tímto jim chceme vyjádřit podporu, protože byli nařčeni z nekoncepčního vedení Muzea umění a designu Benešov," napsala do redakce předsedkyně spolku Pro Benešov Kateřina Fumferová.

Názory a popisy účinkování ředitele a jeho zástupkyně v muzeu brzy ozřejmí samo město. Starosta totiž slíbil audit vyvěsit v plném znění na web. V tu dobu už by se MUD mělo pod dozorem místostarostky Nataši Brukové směřovat do klidnějších vod.

„Musíme ale audit ještě nechat prověřit právníkem," připomněl ještě Hostek a připustil, že zatím musí zůstávat v prohlášeních velmi zdrženlivý. Přesto mu některé kroky muzea, přijdou iracionální. Možná právě proto chce radnice přehodnotit svou dřívější ideu, že odstoupivšímu řediteli muzea vytvoří nové pracoviště nazvané Kabinet ergonomie a designu.

„Bude záležet na zpracování střednědobé vize rozvoje muzea. Zda zůstane monotématickým pro design, nebo se nerozšíří o akcent na region," dodal starosta Benešova Petr Hostek.

To ale ukáže i práce odborníků z Ministerstva kultury, kteří by v benešovském muzeu měli ohodnotit sbírky a oddělit skutečně hodnotné předměty od těch, jejichž cena nejspíš nestoupne ani za století. MUD jich má úctyhodné množství, přes 13 tisíc.