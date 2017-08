Navrhování už skončilo

Benešov – Přijímání přihlášek případných zpracovatelů územní studie lokality Sladovka ukončila benešovská radnice ve čtvrtek.

Radnice v Benešově.Foto: Zdeněk Kellner

Sladovka, místo na jihovýchodním okraji města, by se díky změnám, které zpracovatel do studia a případně později i do územního plánu začlení, měla změnit z klasické zahrádkářské kolonie, kterou je dnes, na lokalitu s plnohodnotným městským účelem. Tím je v tomto případě území s trvalým bydlením a s tím také související výstavbou. To dosud nebylo možné, kvůli nedostatečným přístupovým cestám.