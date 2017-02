Nastávající sezóna ve farma parcích bude ve znamení nových atrakcí

Benešovsko - Tradiční zoologickou zahradu Benešovsko nenabízí. Milovníci zvířat si v okresu musí vystačit s netradiční vlašimskou paraZoo nebo se třemi soukromými farma parky.

Návštěvníky v nastávající sezóně potěší řada nových atrakcí i další přírůstky mezi zvířaty.

Již první víkend v březnu otevře své brány návštěvníkům vlašimská paraZoo i Farma park Blaník. Ekoncentrum Čapí hnízdo budou moci zájemci navštívit až od začátku dubna. Oproti tomu Farma park Soběhrdy je otevřený po celý rok, nejvíce příchozích ale očekávají právě počátkem jara.

VLAŠIMSKÁ PARAZOO

Zoologická zahrada pro handicapovaná zvířata ve Vlašimi otevírá novou sezónu zajímavým, netradičním programem. „Letošní sezónu zahájíme v sobotu 4. března benefičním projektem Pomozte nám vrátit zvířata zpět do přírody!. Pro návštěvníky je nachystaný bohatý program. Kromě dobrého pocitu z pomoci handicapovaným zvířatům mohou příchozí navštívit tři komentované prohlídky spojené s krmením zvířat či vyráběním ze dřeva," prozradila vedoucí paraZoo Alena Konvalinová.

Vlašimská paraZoo láká návštěvníky nejen na dosavadní expozici ale i na nové přírůstky mezi zvířaty. „Před pár dny se do jedné z voliér přesunul ze záchranné stanice krahujec obecný a v současné době připravujeme voliéru pro kočku divokou," doplnila Alena Konvalinová. Podle ní by v letošní sezóně chtěli do zoo přilákat zájemce především na rozmanité akce a semináře, které se budou konat pod hlavičkou Českého svazu ochránců přírody Vlašim. „Příchozí se mohou těšit také na křty a adopce našich přírůstků. Plánujeme i zajímavé přednášky, výukové programy či pozvání známých osobností, které nás podporují," dokončila vedoucí paraZoo.

FARMA PARK BLANÍK V OSTROVĚ

Majitelé Farma parku Blaník se celou zimu připravují na novou sezónu, která začíná v pátek 3. března. Plnou funkčnost parku si ale návštěvníci vyzkouší až po příchodu jara, podle všeho na začátku dubna. „Před sezónou musíme Farma park odzimovat, což znamená, že musíme zprovoznit různé atrakce jako je les skřítků, který přes zimu chráníme zakrytím. Musíme také připravit služby pro návštěvníky," uvedl majitel Farma parku Miloš Zapletal.

Pro novou sezónu zajišťují i plno nových atrakcí pro děti. „Je to především posed, na kterém aktuálně pracujeme, a odkud budou moci děti pozorovat dalekohledem namalovaná zvířátka v protilehlém lese. Za správné identifikování zvěře dostanou, v rámci myslivecké hry, body. Vytváříme také novou minivesničku pro nejmenší návštěvníky s malými domečky a zvoničkou, aby i malé děti do čtyř let měly o zábavu postaráno," svěřil se Miloš Zapletal.

Výčet nových atrakcí ale ještě tímto nekončí, novinkou bude i tak zvaná šibenice. Podobá se hře kuželky, ale v tom ohledu, že koule, která poráží figurky, je přivázaná na stromě. Návštěvníci se mohou těšit i na nová zvířata. „Máme aktuálně několik nových přírůstků mezi zvířaty. Narodila se nám dvě kůzlata a tři jehňátka. Budeme také kupovat čtyřrohého berana," řekl Miloš Zapletal s tím, že také Farma park Blaník spolupracuje s ochranáři z Votic. Ti jim zapůjčují některá handicapovaná zvířata. „Ve Farma parku jsme díky tomu měli dravce či lasičku," dokončil.

FARMA PARK V SOBĚHRDECH

Farma park v Soběhrdech je sice přes celý rok veřejnosti přístupný, i tak ale největší návštěvnost očekávají na počátku jara. „Během podzimu a zimy, kdy k nám tolik lidí nechodí, se snažíme nadále zlepšovat naše služby, abychom uspokojili všechny požadavky návštěvníků. V letošním roce jim nabídneme rozšíření stravování v samoobslužné restauraci," uvedl ředitel Jiří Proučil. V předchozích letech mohl Farma park v Soběhrdech nabídnout jen občerstvení ve formě stánkového prodeje, proto se majitelé rozhodli vytvořit pro stravování lepší zázemí. Na podzim také v parku dodělali nové, moderní toalety.

„Rozšiřujeme nadále i atrakce. V loňském roce jsme dokončili trampolíny, lanové centrum, dětské hřiště a vodní hrátky. Chystáme novou atrakci, kterou jsme aktuálně dodělali, ale chceme ji uchovat v tajnosti coby překvapení pro návštěvníky," řekl Jiří Proučil.

Ve Farma parku v Soběhrdech mají šedesát druhů zvířat, tedy kolem pět seti kusů. Podle slov ředitele parku se především zaměřují na hospodářská zvířata z celého světa jako jsou africké krávy, indičtí buvoly či velbloudi.

EKOCENTRUM ČAPÍ HNÍZDO U VOTIC

Ekocentrum Čapí hnízdo, které sídlí u Votic, je otevřeno pouze v sezóně od dubna do konce října a během zimy se v areálu provádějí údržby a rekonstrukce vnitřních i vnějších prostor. „Během zimy také jezdí lektoři Ekocentra s programy Barevné zimy do škol a školek v regionu. Samozřejmě probíhá i plánování akcí pro veřejnost na další sezónu, přípravy nových programů pro malé i velké návštěvníky. Takže zimní spánek si nemůžeme dovolit," doplnila Simona Sbiegay, která zajišťuje provoz Ekocentra Čapí hnízdo.

V loňském roce se Ekocentru podařilo rozšířit expozici o nové pavilony exotů, kde se prohání třeba lemur kata, nosál, klokan rudokrký nebo surikata. „Labyrint divokých u nás ve volné přírodě žijících zvířat zůstává v podobné skladbě jako v minulých letech. Ale určitě stojí za to přijít se z blízka podívat na lišku Elišku, orla mořského, našeho Igora nebo vykulené výry velké Bubo I. a Bubo II.," dodala Simona Sbiegay. (cul)