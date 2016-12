Nákupy dárků: nejen o Vánocích se dejte pozor na podvodníky

Benešovsko - Kolem vánočních svátků se to doslova hemží podvodníky. Ti se snaží oklamat lidi nejen v reálném světě, ale i v tom virtuálním. Podvodů na internetu rok od roku přibývá a trpkou zkušenost s nimi mají i obyvatelé Benešovska. Zejména při nákupu drahých vánočních dárků by se měli mít lidé na pozoru. Pomoci by jim k tomu mohl i konkrétní případ.

I nakupování vyžaduje obezřetnost. Foto: Deník

„Muž si prostřednictvím internetového portálu Sbazar.cz objednal motorovou pilu Husqvarna a na účet prodávajícího zaslal předem požadovanou částku téměř dvanáct tisíc korun. Prodávající mu však objednané a zaplacené zboží nedodal a přestal s ním komunikovat," uvedla mluvčí policie Marcela Pučelíková. Případů, kdy prodejce přestane se zákazníkem komunikovat, je stále víc. Lidé kvůli tomu přicházejí o desetitisíce korun.

„Přes internet jsem si objednal zimní pneumatiky. Recenze obchodníka byly tři a vcelku dobré. Když jsem za ně zaplatil, přestal se mnou komunikovat. Chtěl jsem k jeho inzerci napsat negativní hodnocení a zjistil jsem, že už tam nějaké má. Zároveň se mnou takto podvedl deset dalších," popsal zkušenost čtenář Deníku Jaroslav Sova.



Podvodníci mají k dispozici nespočet triků, jak internetové zákazníky oklamat.



„Vždy je bezpečnější neprovádět platby předem na nevěrohodné, například anonymní účty," upozornila Marcela Pučelíková.

Policie řešila v minulosti i několik případů, kdy lidem místo objednaného zboží přišlo na dobírku v zaplaceném balíku jiné zboží. Místo mobilů či lega dostali mouku, cukr, cihly i stavební suť.



Při výběru obchodníka je velmi dobré si proto také ověřit, zda má firma kamenný obchod. To je jedna z možností, jak předejít následnému zklamání.



„Vyplatí se vybírat a nakupovat zboží raději u prověřených obchodníků a nebo si ho nechat posílat na dobírku. Já to jinak nedělám. Už jsem kdysi také naletěla, a to při nákupu parfému. Od té doby jsem nedůvěřivá," svěřila se Vilma Čápová.



Policisté proto upozorňují, aby byli lidé při objednávání zboží přes internet vždy obezřetní a o prodejci si zjistili co nejvíce informací. To se týká i recenzí.

Autor: Romana Šimková