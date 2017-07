Nákladní auta ničí rotundu, silnici chtějí zúžit

Louňovice pod Blaníkem /FOTOGALERIE/ - Cesta z Louňovic pod Blaníkem do přilehlé vsi Libouň nedá již dlouho dobu spát jak obyvatelům, tak zdejším zastupitelům těchto dvou obcí. Problémem je především úzká silnice vedoucí kolem staré a historicky významné libouňské rotundy. Tu ničí otřesy, které vznikají při projíždění traktorů či nákladních automobilů, kteří na silnici nemají podle dopravních značek, co dělat.

Přitom na silnici v Libouni, ze směru od Louňovic, se stěží vejdou dvě osobní auta. Traktory spolu s kamiony tu mají ještě větší problém projet, i v souvislosti s tím, že musí stále sledovat, zda se zpoza domů nevynoří člověk kráčející po úzké silnici či zda nepojede v protisměru jiný dopravní prostředek. „Věřím, že otřesy hlavně z náklaďáků ničí rotundu. To dobře není,” zareagoval jeden z pracovníků zdejšího zemědělského statku.

Tato silnice ale není jediná, která z městyse pod Blaníkem do Libouně vede. Druhou možností je jet směrem na Veliš, kde je naprosto bezproblémová, vzorně udržovaná komunikace. Potíž ale je, že tato trasa je delší a ne všem se chce jet o dva kilometry delší cestu. Jenže nic jiného kamionům a zemědělským strojům nezbude. „Otřesy ničí rotundu. Problémem taky je, že na velké vozy si ztěžují i obyvatelé. Vozidla ale Libouní ze směru z Louňovic projíždějí stále, i přes zákaz na dopravní značce,” uvedl starosta Zvěstova Karel Babický.

Silnice by se v ideálním případě měla zúžit v jednom úseku na dva metry.

Nyní ale stejně řidiči po kratší cestě do Libouně neprojedou, a to až do konce července. Aktuálně se totiž opravuje most přes řeku Blanici, který je jedinou spojnicí se silnicí do Libouně z tohoto směru.

Stav mostu byl již řadu let havarijní, městys proto musel k jeho rekonstrukci přikročit.

OD 50. LET BEZ OPRAV

Není se čemu divit, vždyť most vznikl kolem padesátých let minulého století a od té doby se do jeho údržby prakticky nikdy neinvestovalo.

Ani nákladní automobily a těžké stroje dobrému stavu mostu nepřispívají. Proto zúžení silnice vítají i zastupitelé samotných Louňovic. „Měli jsme tu sondu i projektanta, konstrukce mostu je v pořádku, což potvrdil statik. Museli jsme především řešit povrch mostu, který byl již otřesný. Celá akce městys vyjde na něco kolem půl milionu,” dodal místostarosta městyse Jiří Malý.

PŘIBUDE RETARDÉR

Po dokončení úpravy mostu se na jednu stranu umístí také zpomalovací retardér, pravděpodobně ze směru z Libouně.

Most je již v tuto chvíli odfrézovaný, stejně jako předmostí. Až se most zčistí, udělá se hydroizolace. „Asfalt na mostě bude do stříšky, přičemž uděláme čtyři nové kanálky, aby voda mohla z mostu stékat. Rozbije se a upraví chodník, který bude také spádový a na konci budou i žlábky,” dodal Jiří Malý.