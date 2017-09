Na vyhnání z domova Václav Potůček nezapomíná

Benešovsko – I když vystěhování obyvatel prostoru pro cvičiště SS ohraničeného na západě Vltavou, na severu Sázavou, na východě železnicí z Prahy do Tábora a na jihu tratí z Olbramovic do Sedlčan začalo fakticky už na jaře 1942 vyhláškou německé okupační správy, fyzické přesuny odstartovaly toho roku na podzim. Stalo se tak přesně před 75 lety. „Celý proces Němci rozdělili na pět etap od 15. září 1942 do 1. dubna 1944,“ připomněl ředitel Státního okresního archivu Benešov Michal Sejk, místostarosta Neveklova. I jeho rodiny usídlené v Neveklově po generace, se tahle smutná událost týkala.

Mezi téměř třiceti tisíci vystěhovalými, byl také tehdy šestiletý Václav Potůček (81) z Pecerad. „Maminka Marie na nás, tři kluky byla sama. Tatínek František nám zemřel v roce 1939. Bydleli jsme s otcovými rodiči,“ vzpomíná stále vitální muž, který je známý svým dlouholetým úsilím o záchranu kostela sv. Jakuba a Filipa na Chvojně. „Přišel nám příkaz k vystěhování a nic nepomohly prosby u starosty, abychom mohli zůstat na gruntu,“ vybavuje si i dnes.

Zatímco vyhnaní z první vlny si s sebou mohli vzít majetek, ti další měli smůlu. Museli na místě nechat téměř vše, co měli. Potůčkovi si s sebou vzali jen to, co se vešlo na jeden vůz. Jejich peceradský grunt pak obýval přistěhovalec loajální k okupantům. Do klína mu spadlo celé hospodářství se zvířaty i sklizní.

„Slitoval se nad námi rodinný přítel, pan Vaništa ze dvora Levín u Vranova. Odstěhoval naši šestičlennou rodinu do Chocerad na faru. Dal nám i březí krávu, fůru sena a slámy, pronajali jsme si kus pole. K jídlu jsme mnohdy měli jen topinku potřenou přepáleným hořčičným olejem. Hodně jsme tehdy trpěli, chyběl nám táta,“ poznamenal smutně.

Václav Potůček má ale i jednu neuvěřitelnou rodinnou historku. Jeho strýc z Úročnice František Hlaváček, bez povolení zabil prase. Jenže ho někdo udal. „Předvolalo si ho SS a strýc tušil, že skončí v koncentráku. Esesák se od něj mezi čtyřma očima dozvěděl, že prase zabil kvůli hladovým dětem. Suše mu řekl, že my Češi jsme hrozný národ, protože oni, Němci, už za měsíc vědí, koho mají za co zavřít,“ vzpomíná. Jenže pak se stalo něco nečekaného. Okresní esesácký pohlavár vzal papír a porážku prasete dodatečně zlegalizoval s povinností odevzdat osm kilo sádla.

V létě 1945 už Potůčkovi znovu bydleli ve svém. Hospodářství v Peceradech však bylo vyrabované. Chyběly i lustry narychlo ustřižené u stropu nebo dokonce dveře. Rodina začínala prakticky od nuly. Už o tři roky později se rodina znovu dostala do potíží. Další totalita situaci z války zopakovala. Aby ne, rodina s rodokmenem staré české šlechty nebyla novým mocipánům po chuti. „Nesměli jsme ani studovat,“ dodal Václav VII. Josef Potůček z Mezihoří, jak zní jeho rytířské jméno, k němuž má také přidělený erb.

Vystěhování se týkalo téměř třiceti tisíc obyvatel ze 62 obcí v oblasti s rozlohou téměř 500 kilometrů čtverečních. Do něho spadla i města Benešov, Neveklov a Sedlčany.

O zřízení cvičiště SS-Truppenübungsplatz Beneschau, později Böhmen, v prostoru mezi Benešovem a Sedlčany s rozlohou téměř 500 kilometrů čtverečních, rozhodli němečtí okupanti nejspíš už na podzim 1941. Důvodem bylo, kromě vhodného terénu pro nácvik bojových akcí, také záměr nacistů rozdělit Čechy vedví a postupně celý prostor germanizovat.



Mezi lety 1942 až 1945 došlo k vysídlení tří měst a více než 175 vesnic. Obří výcvikový prostor se stal jedním nejdůležitějších cvičišť SS v Evropě, i když ho do finální podoby Němci už nestihli dotáhnout. I tak cvičiště změnilo život více než třiceti tisíc lidí. Do jejichž domovů přišli esesáci z celé Evropy a ze statků vytvořili hospodářské dvory - SS Hof, kde pracovali Češi. Další domy se staly terči artilérie. V prostoru byla zřízena také řada koncentračních táborů. Stopy z válečných let jsou v krajině mezi Vltavou a Sázavou patrné dodnes v podobě více než třiceti pozorovacích bunkrů.