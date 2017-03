Na Velkém Blaníku večer rozsvítí symbolicky svíčky

Karhule – Velký Blaník dnes večer rozzáří světlo svíček. Akce Keltský telegraf má své zastánce i tam.

V rámci akce Keltský telegraf rozsvítí zájemci na Velkém Blaníku svíčky.FOTO: archiv Karolíny JoskovéFoto: Deník / Sedláková Lucie

Před pěti lety vznikl v hlavách tvůrců Experimentální zahrady v Karhuli nápad, že i Velký Blaník si zaslouží rozsvítit během první jarní soboty. Proto nejdříve v malé skupince známých, nyní již v početnějším uskupení spolu s účastníky z řad veřejnosti, putují na bájný vrch, aby zde strávili čas povídáním strašidelných historek a rozsvícením vlastnoručně vyrobených svíček. Oheň, základ keltského telegrafu, tam pálit nesmějí. Vydají se přeci jenom do lesa, do chráněné krajinné oblasti.

„Akci zahájíme odpoledne na zahradě v Karhuli, kam může přijít kdokoli. Děti si vyrobí svíčky a zkrátka nepřijdou ani jejich rodiče. Kolem sedmé hodiny se z Karhule vydáme na Velký Blaník,“ vysvětlila Karolína Josková organizátorka z Experimentální zahrady.

Zájemci se mohou připojit jak v Karhuli, tak až na Blaníku. Svíčky by účastníci měli rozsvítit těsné před devátou hodinou večerní a poté opět směřovat zpátky do Karhule. „Rozhledna by měla být v té době otevřená, takže když se poštěstí, budeme mít možnost pozorovat světelné signály v blízkém okolí Velkého Blaníku,“ dodala Karolína Josková.

Keltský telegraf si totiž dává za cíl propojit místa v krajině a ty, kteří se telegrafování zúčastní, pomocí světelného signálu. Od roku 2009 tak nadšenci z celé republiky navazují na pradávnou techniku, která využívá ohňů k přenosu zpráv z kopce na kopec.

Nejen Velký Blaník se na Benešovsku dnes stane místem světel. Zájemci rozsvítí i vrchy u Divišova.