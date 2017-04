Na uklízení řeky a jejích břehů vyrazí stovky dobrovolníků

Benešovsko - Čistá řeka Sázava Stovky dobrovolníků opět vyrážejí k nejdůležitějšímu vodnímu toku Benešovska, aby ho hned na začátku turistické sezónou zbavili všeho, co tam nepatří.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Karel Pech

Tradiční jarní úklid, známý jako Čistá řeka Sázava, začal sice už včera, ale to nejdůležitější, tedy samotné uklízení, je na programu teprve dnes a zítra. Počtvrté se bude uklízet od pramene po soutok s Vltavou. Organizaci práce na nejdelším, 90 kilometrů dlouhém úseku z Kácova do Pikovic, má v režii obecně prospěšná společnost Posázaví, která stála u zrodu akce před dvanácti roky a celou tu dobu ji řídí. Dobrovolníci se do kampaně mohou zapojit v rámci kampaně Zdravá města společně s Týncem nad Sázavou, Benešovem nebo Sázavou.