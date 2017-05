Na studenty táhne, zatím jim pomáhají mikiny

Benešov – Kromě nákupu školních potřeb museli rodiče dětí studujících v Gymnáziu Benešov řešit i jednu na první pohled se studiem nesouvisející záležitost – tepelnou pohodu svých potomků při výuce. Té se některým žákům nedostávalo, protože na ně táhlo netěsnostmi oken.

Benešovské gymnázium.Foto: Deník/ Zdeněk Kellner

„Museli jsme nakoupit mikiny,“ zasmála se matka studentky prestižní školy, ale nepřála si být jmenována. O záležitosti, která může svým způsobem ovlivnit i studijní výsledky, se na veřejnosti začalo znovu mluvit v souvislosti s poslední tuhou zimou. Ta už je sice pryč, ale netěsnost oken se znovu probírala při schůzi benešovských zastupitelů.

Na vedení města se totiž obrátil s žádostí o finanční příspěvek na výměnu okem zapsaný spolek Sdružení rodičů při Gymnáziu Benešov. Jenže jeho žádost, jak při schůzi poznamenala zastupitelka Jana Čechová, neměla správnou štábní kulturu. A tak se nejednalo o oficiální žádost, kterou by se orgány města jinak musely zabývat. „Záležitost výměny oken řešíme s určitou perspektivou s ředitelem školy Romanem Hronkem,“ připomněl k žádosti spolku starosta města Petr Hostek.

Benešov z milionového nájemného, které mu platí škola potažmo kraj, jako její zřizovatel, do údržby objektu vrací 300 tisíc korun. Vzhledem k tomu, že se jedná o památkově chráněnou stavbu a z toho vyplývající specifické nároky památkářů a tedy i vyšší ceny, není to mnoho. "Po maturitách budu jednat s památkáři a budu po nich chtít zjistit nějaké parametry, které nová okna budou muset splňovat,“ připomněl ředitel školy Roman Hronek.

Jak finančně náročná bude výměna oken, jichž je možná až sto, tuší Hronkův předchůdce Zdeněk Zahradníček, současný zastupitel města. „Ještě v době, kdy objekt nebyl památkově chráněný, někdy na začátku devadesátých let minulého století, jsme vyměňovali tři nejpoškozenější okna. Kolik přesně stála už nevím, jen si vzpomínám, že to bylo opravdu hodně drahé,“ upozornil.

Podle bývalého starosty města Jaroslava Hlavničky, by řešením financování mohlo být zvýšení nájmu kraji. „Teď, když je radní našeho města hejtmanka kraje, je k jednáním o tom nejpříhodnější doba,“ míní Hlavnička.

Starosta Benešova Petr Hostek připustil, že i to by mohla být jedna z možných variant. „Vedeme celkem intenzivní jednání s paní hejtmankou o tom, zda by se na financování výměny oken nemohl kraj podílet,“ potvrdil.

Jenže právě v tom, že škola nepatří kraji, bude problém. Kraj totiž nesmí financovat cizí majetek. To, jestli se najde nějaká výjimka, která by to umožnila, bude právě předmětem dalších jednání.