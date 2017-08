Na pořádek kolem kontejnerů dohlédne kamera

Benešov /FOTOGALERIE/ - Otevřít sklápěcí dvířka, vhodit odpad a pokud se mu nechce spadnout, trochu ho postrčit, aby se hrdlo neucpalo.

Tak jednoduchý je postup při ukládání odpadu do podzemních kontejnerů. Někteří lidé ale ani po dvou letech provozu tohle nezvládnou. Právě proto se často stává, že se na stanovištích vrší hromady odpadků. Ze šesti stanovišť je na tom asi nejhůř to v ulici Karla Nového.

„Už mockrát jsem tady upozorňoval lidi, že na velký odpad je sběrný dvůr. Jsou nepoučitelní,“ míní Petr Střelka, zastupitel města a také podnikatel s provozovnou hned u kontejnerů.

Zamezit hromadění odpadků na povrchu nepomohlo ani častější vyvážení.

„Stačí, když někdo položí tašku vedle vhozu a další člověk se už jen přidá,“ vypozoroval Petr Střelka.

Osvěta, kterou před spuštěním provozu podzemních kontejnerů Technické služby Benešov dělaly, nepomáhá. „Myslím, že je to celé o lenosti lidí. Kdyby odpad, zejména kartony, roztrhali na části, které otvorem projdou a pro jistotu je ještě postrčili, nic takového by se nedělo,“ tvrdí Bohumil Rataj, ředitel TS s tím, že na jiných místech města tak výrazné a opakující se potíže nejsou. „Myslím, že to dělají pořád stejní lidé,“ dodal ředitel TS.

Situaci může pomoci technika. V centru už funguje bezpečnostní kamerový systém a „velký bratr“ se nejspíš brzy podívá i na zmiňované kontejnery.

„Domluvili jsme se s místostarostou a velitelem strážníků, že tam město instaluje kameru. Snad to pomůže,“ dodal Petr Střelka.