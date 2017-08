Na návštěvníky zámku čeká Jiřík, nejvíc mu chutná ovoce

Votice /FOTOGALERIE/ – Potřetí si na fotbalovém turnaji, vzpomněli hráči a hráčky na kamaráda Jana Voráčka, který miloval fotbal a kdo ho požádal o radu, tomu se vždy snažil pomoci. Díky hráčským a funkcionářským zkušenostem, které získával i jako rozhodčí, se dostal až do pozice předsedy Okresního svazu Benešov a také řídil krajské rozhodčí. Odešel však do fotbalového nebe, dřív než bylo zdrávo, což všechny, kdo ho znali, velmi zarmoutilo. Votický turnaj na jeho počest je specifický, že ho hrají stejné týmy mužů i žen. Tentokrát dorazily týmy Ratměřic, Olbramovic, Budenína a pořádajících Votic. U žen nedaly tým dohromady děvčata Ratměřic, a tak hrály jen tři týmy. Oba poháry, které předávala vdova po Janu Voráčkovi, Alena a syn Matěj, zůstaly potřetí za sebou v domácí klubovně. „Mám radost, že kluci zorganizovali turnaj beze mě, za což jim děkuji. Myslela jsem si, že to po dvou ročnících ukončíme, ale to kluci zamítli, za což jsem ráda a za rok bude turnaj zase,“ měla radost vdova po Janu Voráčkovi, Alena.