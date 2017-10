OBRAZEM: Na kolečkových bruslích budou řádit ve Voticích

Votice - Milovníci in-line bruslí nemají na Benešovsku zatím žádnou vhodnou dráhu ani stezku. To se ale již brzy změní. Na fotbalovém hřišti ve Voticích nyní vzniká nová in-line dráha i běžecký oblouk.

„Dráha kolem votického fotbalového hřiště byla dříve škvárová a nevyhovovala. Nebylo to komfortní pro fotbalisty ani pro žáky základní školy, kteří tam tráví hodiny tělesné výchovy,“ uvedl starosta Votic Jiří Slavík.



Městu se podařilo získat od Středočeského kraje z fondu sportu prostředky na vnější část dráhy, která bude do konce roku přebudována na in-line dráhu. „Víme ale, že speciální asfaltový povrch pro bruslaře není vhodný zase pro běžce. Proto jsme se rozhodli současně zadat projekt na atletickou dráhu z tartanu. Ta bude dokončena na jaře příštího roku,“ doplnil Jiří Slavík. V rámci výstavby vznikne také za fotbalovými brankami stanoviště pro technické, atletické disciplíny.





Nové dráhy a stanoviště bude moci využívat také veřejnost, která má na hřiště každý den přístup. Z běžecké dráhy se ale budou nejvíce těšit děti ze základní školy. „Běžeckou dráhu v hodinách tělocviku rozhodně využijeme, bude to stoprocentně lepší než dráha ze škváry,“ potvrdila ředitelka votické základní školy Zuzana Bukovská.



Nedostatek míst pro in-line bruslaře vnímají také ve Vlašimi i v Benešově. Ve Vlašimi sice v dohledné době pro kolečkové brusle dráha nevznikne, oproti tomu vedení Benešova má již řadu let v plánu vybudovat in-line dráhu u zimního stadionu. Dvoukilometrová cyklostezka v úseku mezi Voticemi a Bystřicí by se mohla také začít stavět již příští rok. Opuštěný železniční koridor by tak nahradila cesta vhodná pro kola i kolečkové brusle.