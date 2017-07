OBRAZEM: Na Jawách vyrazili do italských Dolomit

Louňovice pod Blaníkem - Šest kamarádů, a zároveň nadšenců do motocyklů značky Jawa z Louňovic pod Blaníkem, se v průběhu července vydalo do italských Dolomit.

Šestičlenná výprava nevyjela na svých milovaných Jawách do ciziny poprvé. Letos se ale kamarádi vydali na novou trasu, kolem italských Dolomit. Po cestě je sice provázelo několik závad na jejich strojích, ty ale bez meškání opravili a jeli dál. Nejvíce obdivu hodný výkon předvedl nejstarší člen posádky, Kristián Hertl, který se na své Jawě projíždí i v 73 letech.

Vše začalo, jak to tak na vesnicích bývá, v hospodě. Když si kamarádi jednoho dne večer zašli na pivo, domluvili se, že se opět vydají na cestu se svými drahocennými Jawami. „Duchovní i faktický šéf našich výprav Tomáš Zrno povídá, jeli byste na Jawách do italských Dolomit? Řekli jsme si proč ne,” řekl Jan Chmel, jeden z účastníků výpravy.

Výprava spolu s motocykly, které byly naložené na podvalníku, z louňovického náměstí odstartovala přesně o půlnoci směr severní Itálie. „Už na hraničním přechodu v Dolním Dvořišti začaly cvakat fotoaparáty turistů. Přeci jenom se takový náklad jen tak nevidí,” doplnil Jan Chmel.

Přes celé Rakousko sice na motorky i členy výpravy pršelo, nicméně dobrá nálada nikoho neopouštěla. „Když jsme projeli placeným tunelem do severní Itálie, jako by počasí poznalo, že se nevzdáme a nebe se jako zázrakem rozjasnilo,” prozradil Jan Chmel.

Poté cesta bez problémů pokračovala až na místo parkování. „Zde jsme motorky sundali z podvalníku a vyrazili na asi 170 kilometrovou dlouhou cestu přes horské průsmyky. Překrásná alpská krajina, hory, architektura a vyhlídky nás opět nezklamali. Někteří sice tvrdí, co jsme to za motorkáře, když nejedeme po ose z Čech až do Itálie. Ale my si svých starých strojů vážíme a víme, že by to nemuseli zvládnout,” doplnil Jan Chmel.

Hned po ujetí asi tří kilometrů praskla na Jawě 350 Martina Staňka řetězová spojka. Následně na zastávce v průsmyku Passo Falzarego musel Václav Kahoun vyměnit vysokonapěťový kabel k zapalovací svíčce a jízda opět pokračovala přes průsmyky Passo Gardena až na Passo Giau. Těsně před stoupáním k cíli, k parkovišti s podvalníkem, zazlobila také svíčka na nejstarší motorce Jawě 250 Speciál Jana Chmela. Nicméně žádná panika neměla šanci, všechny problémy kamarádi vyřešili.

„Nejvíce mě těšila ohleduplnost a pochopení místních, kteří nás na Jawách museli snášet. Přeci jenom jsou to starší motorky, takže něco z nich přeci jenom kouří,“ podotkl na závěr Tomáš Zrno.

Minulé výpravy louňovické partičky

Společně se skupinka nadšenců poprvé vydala na rakouskou horu Grossglockner v roce 2015. Minulý rok navštívili alpská jezera.

Účastníci letošního zájezdu se svými Jawami