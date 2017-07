Na chytré parkování si zvykají řidiči pomalu

Benešov /FOTOGALERIE, ANKETA/ – Jen pozvolna přivykají motoristé novému systému parkování v centru města. Potvrdil to průzkum Deníku v úterý 25. července.

„Je to dobrá věc, ale o systému jsem slyšel jen od své mámy,“ přiznal osmadvacetiletý Michal z Benešova, který na Masarykově náměstí právě vhazoval mince do klasického parkovacího automatu. „Smart parking je rozhodně lepší, než modré zóny v Praze,“ doplnil.

Benešovská radnice smart parking spustila teprve před několika dny. Proto se dosud neprojevily žádné velké potíže. Drobné nedostatky ale Deník odhalil.

„Moc toho o systému nevím, musím to někde nastudovat,“ popsal Michal. Právě malá informovanost nejspíš brzdí větší rozvoj chytrého parkování. Platí to, i když radnice na webu podrobně informuje i o této problematice. Jenže podobně málo informací má také Zdeněk Tůma, senior z Chotýšan, který upřednostňuje mincové parkomaty a mezi nimi pak nejlépe hodnotí takzvané korunky. Tyhle korunové automaty však radnice v centru nechala odstranit a přežívají jen na některých místech.

Chytré parkovaní v Benešově, který se inspiroval v Kolíně, předpokládá, že každý motorista má mobilní telefon, tablet, počítač nebo notebook. Pro takového člověka pak nejspíš není žádným problémem se přidat k těm, kteří smart parking už využívají. V Benešově se jich od spuštění systému minulý týden zaregistrovaly desítky.

Ne všichni řidiči ale mají mobil schopný komunikovat s internetem. Zejména starší generace nové technologie programově nevyhledává. Před cestou do centra města, jak dokládá příklad Michala, ani mladší automobilisté nestudují na webu předem specifika spojená parkováním. „Možná by pomohlo na náměstí umístit nějakou tabulku s vysvětlujícím textem,“ míní Michal.

Pokud by na tabulce byly odkazy jak na to, řada motoristů by systém využila okamžitě. Je k tomu totiž potřeba jediné. „Musí si stáhnout aplikaci do mobilu,“ uvedl Bohumil Rataj ředitel Technických služeb Benešov, které se o údržbu systému parkování starají. Jak na to, napoví i web Benešova.

„Nebaví mě tahat po kapsách drobné, proto si aplikaci stáhnu. Vyplatí se to,“ je si jist Michal.

Jiný motorista, který však nechtěl zveřejnit jméno, zůstane věrný mincím. „Nechci, aby každý věděl, co právě dělám a kde jsem. Myslím, že systém je dalším krokem k úplné kontrole svobodného pohybu člověka,“ namítá muž.

Pro něj i pro ty, kteří se s chytrými telefony či internetem dosud nesžili, však zůstává v provozu i klasika. „Souběžně s novým systémem chytrého parkování slouží motoristům parkovací automaty na mince nebo platební kartu,“ dodal Rataj.

TS udržují v činnosti i informační světelné tabule, které udávají počty volných parkovacích míst. Jsou umístěné v Nové Pražské, Pražské a také Tyršově ulici.

Moderní systém parkování řidičům usnadní parkování a strážníkům kontrolu zaplacení parkovného. Benešov systém půl roku otestuje a pak vedení rozhodne, zda ho koupí. Cena se pohybuje okolo 2,3 milionu Kč.