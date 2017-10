My pomáháme, vy bojujete. Už 70 let!

Kladruby u Vlašimi - Rehabilitační ústav v Kladrubech slaví významné jubileum. Letos uplyne sedmdesát let od chvíle, kdy se v sanatoriu začali léčit první pacienti. Za necelé století se podařilo celý areál zrekonstruovat, přistavět další budovy, pořídit nové zdravotnické přístroje i zušlechtit prostředí, v kterém klienti žijí.

Pacienti se do rehabilitačního centra stále vracejí. Třeba při příležitosti sportovních Kladrubských her nebo festivalu Keep Respect. Nyní se ale příznivci kladrubského sanatoria mohou sejít opět, a to právě u příležitosti oslav.



„Oslava sedmdesátého výročí Rehabilitačního ústavu se uskuteční 5. října od 13 hodin v prostorách kinosálu a tělocvičny,” řekl ředitel RÚ Kladruby Josef Hendrych.



Po slavnostním zahájení, na kterém budou přítomni, kromě jiného, také bývalí i současní zaměstnanci, bude přichystána beseda o historii sanatoria. Vystoupí také pamětníci.





Po ukončení besedy budou připraveny prohlídky rehabilitačního ústavu. Přítomné jistě potěší i vystoupení kapely The Tap Tap.



Na seznamu pacientů, kteří se v rehabilitačním zařízení léčili, jsou také známé tváře. Marika Gombitová, Pavel Nový, Michal Jančařík i Jan Potměšil, to je jen hrstka těch, kteří jsou stále vděčni za péči, kterou v Kladrubech dostali.



„Děkuji za báječné místo, lidi a hlavně pomocnou ruku,“ říká Eva Makarius.



A rozhodně není z pacientů sanatoria jediná, která na péči kladrubských zdravotníků s vděkem stále vzpomíná.