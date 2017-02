Muzeum venkova ukrývá rodinné poklady z bývalé továrničky

Benešovsko - Alena Jenšíková již skoro dvacet let starostuje malé vesničce Kamberk, na pomezí Benešovska a jižních Čech. Svojí energičností a optimismem je proslulá. Proto není divu, že i přes pracovní zátěž se dokáže věnovat dalšímu projektu. Její velkou vášní je kamberské Muzeum venkova.



Narodila jste se na Pelhřimovsku. Jak jste se dostala do Kamberka?

Můj manžel, i celá jeho rodina Jenšíků, z Kamberka pocházejí. Přímo do vsi jsme se s mužem nastěhovali poté, co zdědil chalupu po otci v roce 1978.

Kdy jste se stala starostkou obce?

Nejdříve starostoval můj muž, Josef Jenšík. Měl to předurčené, jelikož tu znal lidi, zdejší příběhy. Osobně jsem nikdy starostkou být nechtěla. Když ale vydržím do konce volebního období v příštím roce, starostovat Kamberku budu již dvacet let.

Také čtěte: Koně z Jankova se po dlouhém trýznění dočkali lepšího zacházení

Jak vznikl nápad na vytvoření muzea v Kamberku?

Myšlenka, upřímně, vznikla ze dne na den. Úplně poprvé jsme s nápadem muzeum vytvořit, přišli s manželem. Na začátku jedna dvacátého století totiž obec získala řadu dotací na opravu bývalé obecní školy, dnešního úřadu, a rekonstrukci Kampeličky. Najednou bylo, v dosud nevyužívaných budovách, všude hodně místa a nikdo nevěděl, co s tím. S manželem jsme proto vymysleli, že by bylo skvělé využít místnosti pro muzeum.

Muzeum venkova tedy sídlí v několika budovách?

Ve dvou. Zázemí máme v Kampeličce, kde jsme vytvořili selskou jizbu, expozici na půdě i ve sklepení. V bývalé obecní škole, kde je nyní úřad, máme zase pamětní síň a vybudovanou starou třídu po vzoru té, co tam kdysi doopravdy byla i se všemi školními předměty.

Jaké exponáty tedy mohou návštěvníci v muzeu vidět?

Muzeum venkova bylo vytvářené postupně. Nejdříve můj muž upotřebil všechno historicky hodnotné, co doma našel. Jeho dědeček totiž v Kamberku založil strojnický závod na výrobu hospodářských strojů a nářadí. Tatínek mého muže v profesi pokračoval. Jelikož všichni Jenšíkové nikdy nic nevyhodili a všechno schovávali, byl, a stále je, náš dům plný starých předmětů a strojů. Asi osmdesát procent věcí v celém muzeu patřilo rodině Jenšíků. Jsme ale také moc rádi, že se svými předměty přišli i obyvatelé Kamberka. Muzeum venkova je totiž cílené na život kamberských obyvatel, proto jsme čerpali exponáty jen z domovů starousedlíků.

Alena Jenšíková

- Narodila se v lednu 1944

- Vyrostla v hájence na Pelhřimovsku

- Pochází z rodiny lesníků

Má dva bratry, jednu dceru a vnuka

- Aktuálně starostuje v Kamberku

- Nejraději chodí na houby a pečuje o zahrádku

- Vlastní větší pole, kde si sama pěstuje zeleninu

Muzeum je tedy z většiny naplněné jen zemědělskými stroji?

Není tomu tak. Samozřejmě, máme hodně exponátů ze zemědělství, ale to je právě kvůli tomu, že Jenšíkovi měli továrničku na hospodářské stroje. Návštěvníci ale mohou vidět i předměty denní potřeby, školní pomůcky, nábytek a další nepřeberné množství historických kusů. Nesmím také zapomenout na sbírku historických análů, kterou sepisovali opět Jenšíkovi. Při sbírání informací o Kamberku jsme sice koukali také do kronik, ale hodně zaznamenaných událostí, osobností obce známe díky pamětníkům.

Na jaký exponát jste v muzeu obzvlášť pyšní?

Nejvzácnějším exponátem jsou historické hodiny z věže, které se v roce 1825 sundaly ze zdejší radnice, která byla na náměstí. Radnice spadla a rozpadla se, lidé použili suť jako stavební materiál. Hodiny naštěstí přemístily na věž kostela. V roce 2000 se hodiny v kostele předělávaly na digitální, tak se starý stroj vyhodil. Můj manžel ale hodiny vzal na kolečko a odvezl domů, kde je uskladnil. No a v roce 2002, kdy jsme začali muzeum budovat, jsme exponát hned vystavili. Museli jsme jen přidělat nohy, aby byly hodiny vyvýšené, ciferník jsem natřela sama. Hodiny stále jdou, proto jsou pro nás tak vzácné. Když je nějaká významná událost, tak je natáhneme a fungují. Ani nevíme, jak jsou staré. O historii kamberské radnice totiž nemáme bližší zmínky.

Muzeum dostalo minulý rok ocenění. Co uděláte s darovanými penězi?

V roce 2016 jsme dostali diplom Za udržování Muzea venkov s částkou dvacet tisíc korun. Z těch peněz chceme financovat opravu pohřebního vozu, který je asi ze čtyřicátých let minulého století. Zatím je vůz uskladněný v přístřešku u kostela a rekonstrukci potřebuje, abychom ho mohli vystavit. V dezolátním stavu jsou loukotě a kola. Dříve pohřební vůz sloužil, stejně jako jiné exponáty v muzeu, tady pro kamberské občany. Naposledy byl použitý, když odvážel mojí švagrovou v roce 1985 na hřbitov.

Nepřehlédněte: Obyvatelé benešovského sídliště zaparkují lépe

Budete v příštím roce kandidovat opět na pozici starostky?

Kandidovat v příštím volebním období za starostku už nechci. Když mě lidi zvolí, ráda se budu účastnit zastupitelstva. Pořádám i nyní kulturní akce, zájezdy a v tom bych pokračovat chtěla. Samozřejmě, když mi to bude umožněno, budu se starat o muzeum. Ráda bych zájemcům zpřístupnila i část naší rodinné stodoly, kde dříve byla právě továrnička Jenšíků a stále jsou tam v dobrém stavu stroje. V dílně není nic moc změněno. Je tam starý motor, transmise, všechno je funkční.