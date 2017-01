Muzeum umění a designu Benešov stojí na rozcestí, směr ukáže audit

Benešov – Co mají společného Muzeum umění a designu (MUD) a Městská sportovní zařízení (MSZ)? Kromě toho, že obě organizace zřizuje město Benešov a na jejich činnost přispívá každoročně mnohamilionovými částkami, pak také očím veřejnosti na první pohled skrytý neutěšený stav. V případě MSZ město už do problému rázně zasáhlo. Ředitele, za jehož dlouholetého působení situace dospěla, jak říká současný starosta Benešova Petr Hostek (ČSSD), až do havarijního stavu, kamkoliv se člověk podívá, nahradil nový šéf. A ten za vydatné finanční injekce města postupně dává do pořádku celou organizaci.

To u MUD je situace zatím výrazně odlišná. Skutečnosti, které jsou při bližším zjištění spíš tragikomické, začala odkrývat současná provozní ředitelka Jaroslava Balleková Švárová, ještě včera jedna z deseti pracovnic MUD. To na začátku devadesátých let založil a se svou ženou, jako zástupkyní ředitele doposud vede, Tomáš Fassati.



Balleková své kroky konzultuje s vedením města, protože jí není lhostejné, co se v MUD děje.



Například odborná pracovnice Lenka Škvorová potvrdila i to, že jako pracovnice organizace financované z veřejných prostředků benešovských daňových poplatníků, musela podepsat doložku o mlčenlivosti. Právě ona jako vysokoškolsky odborně vzdělaná žena popisuje situaci v muzeu jako jeden velký zmatek.



„Muzeum nemá žádnou koncepci, exponáty nakupuje ředitel podle toho, co se mu právě v ten okamžik líbí," tvrdí Lenka Škvorová a poukazuje při tom i na stoh akvarelů Vladimíra Cidlinského. Ten zemřel v roce 2013 a dodnes není jeho umělecká pozůstalost muzejně zpracována.



To, že by se Muzeum umění a designu nepracovalo koncepčně, ale ředitel Tomáš Fassati odmítá.



„Od založení má muzeum koncepci, která se každých pět let aktualizuje. Před dvěma roky, kdy jsem se zúčastnil výběrového řízení na místo ředitele, se to stalo znovu. A byl jsem s touto koncepcí potvrzen," řekl ředitel. „Sbírky se zakládají na desítky let a ty se nedají dělat zmatečně. Benešovská sbírka designu má velice propracovanou koncepci, s níž jsme uspěli i u odborníků," tvrdí Tomáš Fassati.



Za léta MUD nashromáždilo přes 13 tisíc sbírkových předmětů. Další tisíce předmětů jsou evidované jako didaktické pomůcky.



Kromě skutečně uměleckých předmětů, jako jsou obrazy nebo fotografie, lze v MUD najít i nesourodou směsici dalších věcí – šroubováků i jiného ručního a elektrického nářadí, hraček, angličáků, stavebnic Lego, náramkových hodinek, posilovacích strojů, autosedaček, obalů od nápojů a potravin, sakrálních předmětů, nábytku, nádobí skleněného, porcelánového i plastového, různých druhů informačních tabulí, starých tranzistorových rádií, vysavačů, fotoaparátů, promítaček, magnetofonů a gramofonů, ale také ponožek, kartáčků na zuby, svítidel, žárovek nebo i boxerský pytel a rohovnické rukavice či koloběžku. A také velké množství odborné literatury. Právě knihy by podle plánů a koncepce předložené zřizovateli Jaroslavou Ballekovou, mohly posloužit zájemcům v jakési čítárně.



Po po poradě v pondělí 23. ledna s vedením Benešova MUD sbírky už od následujícího dne uzavřelo. Kvůli úklidu a přesunu do depozitářů. V současné době jsou totiž předměty roztroušené i po chodbách. A podle domluvy s ředitelem a místostarostkou Natašou Brukovou zahájila Jaroslava Balleková práci na zpřístupnění alespoň místností, kde jsou nyní depozitáře.



„Snažila jsem se běh věcí urychlit, ale to se mi v součinnosti s panem ředitelem nedařilo. Proto jsem o pomoc požádala zástupce zřizovatele, místostarostku Natašu Brukovou," uvedla Jaroslava Balleková a připomněla ještě, že vedení města s koncepcí, kterou mu předložila, souhlasí.



Přesný popis stavu MUD by mohl dát hloubkový audit. Tomu se zatím muzeum nepodrobilo. Audit na radnici sice popisoval i možné propojení KIC a MUD do jedné společnosti, ovšem to podle starosty Benešova Petra Hostka není, s ohledem na Zákon o muzejnictví, možné.



Za situaci v muzeu, které se více než na dějiny Benešova soustředí na tvary a materiály, nese odpovědnost i předešlé vedení města.



„Situaci v muzeu znám, viděl jsem to tam," přiznal bývalý starosta Jaroslav Hlavnička. Připomněl k tomu ještě, že v roce 2015 z muzea město udělalo příspěvkovou organizaci s cílem, aby se postarala o koncepci a správné fungování. Na kontrolu plnění zadání, ale tehdejší vedení už čas nedostalo a bylo odvoláno.



Dluh muzeu však vidí i současný starosta Benešova Petr Hostek. Ten chce kauzu, kterou vnímá velmi negativně, vyřešit co nejrychleji.

„Reakce, které kolem muzea vznikají, jsou sice neadekvátní, ale zavinili jsme si je sami," připustil starosta. „Postupovali jsme nesystémově bez rady města. Proto na radě 1. února místostarostka předloží systémové řešení situace v muzeu, kde není úplný pořádek. Musíme dát do souladu uměleckou provozní část s ekonomickou," vysvětlil starosta Benešova.



Muzeum umění a designu Benešov proto čeká hloubkový audit doprovázený inventurou. Co přinese, o tom lze nyní pouze spekulovat.

Může se stát, že se současný ředitel MUD svého postu vzdá a odejde do starobního důchodu, na který má už dva roky nárok. Není ale zcela vyloučeno, že místo příčin potíží najde město „viníka" situace v tom, kdo na neutěšený stav poukázal. Vysoce pravděpodobné ale už nyní je, že bude město nejspíš už brzy hledat nového ředitele. Mohl by se jím stát, jak naznačují i někteří místní politici blízcí vedení radnice, například zastupitel Pavel Dvořák (TOP 09)?



„Já rozhodně ne. Nemám na to patřičné vzdělání, proto neuvažuji ani o tom, že bych se přihlásil do případného výběrového řízení," vysvětlil Pavel Dvořák ve čtvrtek 26. ledna telefonicky.