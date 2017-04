Muzea zahájila sezonu, nabízí nové expozice i akce

Benešovsko - Turistická sezona v muzeích v regionu začíná. Pro návštěvníky jsou i letos připravené různé novinky. Těšit se mohou na zbrusu nové výstavy i rozmanité exponáty.

V kouřimském skanzenu chodili návštěvníci s JidášemFoto: Richard Karban

Sídlem mnoha muzeí a výstavních prostor je samozřejmě Kutná Hora. Navštívit zde lze Galerii Středočeského kraje, Galerii Felixe Jeneweina či Galerii naivního umění. Velkým tahákem ve městě je ale i České muzeum stříbra, které letos slaví výročí 140 let od svého založení. V muzeu mohou příchozí hosté kromě stálých expozic a sezonních výstav navštívit i středověký důl. O jeho prohlídky je velký zájem a v letních měsících bývají pravidelně vyprodané.

Významné akce a výstavy

KUTNOHORSKO

České muzeum stříbra v Kutné Hora

2. 5. až 30. 9. Příběhy z muzejních sbírek (výstava k 140. výročí Českého muzea stříbra)

17. 10. až 30. 11. nové předměty ve sbírkách Českého muzea stříbra z období 2015 až 2017



Městské muzeum Čáslav

Od dubna nová pravěká expozice

Do 10. 6. Vysvědčení v proměnách času od Marie Terezie až po dnešek



BENEŠOVSKO

Muzeum Podblanicka, zámek Vlašim

Do 6. 5. výstava výtvarného oboru ZUŠ Vlašim

1. 5. Májové slavnost

Muzeum Podblanicka, pobočka Benešov

Do 3. 6. výstava Svět roubenek a tradic.



Muzeum Podblanicka, pobočka Růžkovy Lhotice

Do 4. 6 výstava 150 let Prodané nevěsty



KOLÍNSKO

Muzeum lidových staveb v Kouřimi

24. 6. Svatojánská noc

1., 8., 15., 22. a 29. 7. a 5. a 12. 8. Řemeslné pohádkové léto



Veigertovský dům v Kolíně

Do 28. 5. výstava Poklady ze sbírek Regionálního muzea

Muzeum čokolády

Poměrně nové je v Kutné Hoře Muzeem čokolády a čokoládovny. V současné době má za sebou rok provozu a jeho vedoucí Lada Bartošová zájem návštěvníků zatím hodnotí velmi pozitivní. „Odhadem přišlo do muzea 12 tisíc lidí," řekla. Návštěvníci se mohou vracet pravidelně. Muzeum je totiž velice živé. Přibližně každých 14 dnů zde lidé naleznou nějaký nový exponát.

Není to ale jen Kutná Hora. Po celém okrese se muzea naplno otevírají a příchozí hosty jistě potěší. Například Městské muzeum Čáslav pořádá v letošní sezoně řadu zajímavých akcí pro veřejnost. Od dubna si zde navíc lidé mohou prohlédnout novou středověkou expozici.

Expozice pro vodáky

I ve Zruči nad Sázavou se pyšní muzeem, a to velmi netradičním. Vodácké muzeum zde nabízí interaktivní prohlídku historických i těch nejmodernějších lodí a kajaků. Nechybí model řeky s bezpečným a nebezpečným jezem, laminovací dílna s mluvící figurínou i historické vodácké tábořiště. V této sezoně jsou připravené nové exponáty, fotografie a také druhá houpačka před areálem, která je stylově vyrobená z kajaku.

Milovníci poučení i zábavy mohou vyrazit i na Benešovsko. Třeba do poboček Muzea Podblanicka v Benešově a ve Vlašimi. „K zahájení jsme připravili výstavu etnografie, která mapuje život a životní styl na středočeských vesnicích. Jmenuje se Svět roubenek a tradic s podtitulem lidová kultura," uvedla vedoucí v Benešově Libuše Váňová. Ve stálé expozici o knížatech Auerspergových doplnilo muzeum další kameninové talíře ze sbírek zámku, které na výstavě chyběly.

Zajímavé je jistě i tři roky fungující Retro auto muzeum ve Strnadicích. To letos překvapí příchozí řadou novinek včetně rozšířené expozice.

Benešovské Muzeum umění a designu bude zpřístupněné až kolem července. Provozovatelé totiž nyní pracují na rekonstrukcích prostorů a výměně expozic. „Hlavním lákadlem bude kompletně obměněná expozice," uvedla Lenka Škvorová, která je pověřená vedením Muzea umění a designu v Benešově.

Dožínky v Kouřimi

Jedním z vůbec největších turistických cílů v okolním regionu, který sem každoročně přivede návštěvníky z celé České republiky, je muzeum lidových staveb v Kouřimi. Přízni návštěvníků se skanzen těšil vždy, natož pak nyní, kdy vloni v létě znovu otevřel po dostavbě, jež trvala dva roky. Zájem je zejména o národopisné pořady a programy. Ty letos skanzen ještě rozšířil. „Nově přibudou dožínky a svatojánská noc," zdůraznil Vladimír Rišlink, ředitel Regionálního muzea v Kolíně, do jehož správy kouřimský skanzen spadá.

Novinkou sezóny je také zpřístupnění Veigertovského domu v Kolíně, kam se lidé neměli možnost podívat 30 let. Při příležitosti této významné události zde muzeum vystavilo to nejlepší, co má. Název aktuální výstavy Poklady ze sbírek Regionálního muzea v Kolíně je zcela výstižný. Až do 28. května si zde zájemci mohou prohlédnout více než stovku nejcennějších předmětů ze sbírek muzea v Kolíně a jeho poboček v Českém Brodě a Kouřimi. Jedná se o výběr archeologických nálezů, historických, uměleckých a umělecko-řemeslných památek i ojedinělých exponátů z přírodovědné sbírky. V průběhu roku by se zde měly otevírat další expozice, zpřístupní se i středověké podzemí.