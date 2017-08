Muzea ukazují krásu starých motocyklů

Benešovsko – Motorky značky Jawa mohou zájemci obdivovat také na Benešovsku, a to nejen při spanilých jízdách na silnicích. Nadšenci do motocyklů mohou navštívit muzeum na Konopišti, kde jsou vystaveny především závodní motocykly. Sesterské muzeum v Netvořicích je naopak v letošním roce z důvodu rekonstrukce zavřeno.

Motocykly značky Jawa jsou pro mnohé velký koníček.Foto: Zuzana Koubková

Dohromady se v obou sdružených expozicích nachází na 200 motocyklových veteránů v původním stavu, většinou také pojízdných. Během hlavní sezóny od června do září je muzeum v Konopišti otevřené od 9 až do 18 hodin. Po zbytek roku je přístupné od 10 do 18 hodin.

Přejedou-li milovníci starých strojů do městyse Kácov, mohou navštívit expozici muzea „Jawy od Sázavy“, kde je vystaveno téměř 70 motocyklů této legendární značky. Do kácovského muzea mohou zájemci dorazit v srpnu od středy do neděle.

Značka Jawa a Benešovsko: Na počátku 30. letech 20. století začala v Týnci nad Sázavou výrobu továrna JAWA. Vyráběla motocykly, ale i malé automobily Jawa Minor a dokonce i zbraně. Zakladatel František Janeček byl geniální konstruktér, autor řady patentů, který dokonce kandidoval na prezidenta a na počátku 40. let ukryl řadu svých výtvorů, aby nepadly do rukou nacistů. Dnes je jeho jméno známo především milovníkům motocyklistiky. Název Ja-Wa vznikl spojením jmen Janeček-Wanderer, neboť František Janeček zakoupil licenci této německé firmy. V padesátých a šedesátých letech brázdily československé silnice tisíce motocyklů této značky, jejich znamením byla typická tmavě červená barva. Dodnes můžeme na odlehlých silnicích potkat nějakou „kejvačku“, podle kyvné vidlice. Motorky se stávají předmětem i sběratelské vášně.

Zuzana Koubková