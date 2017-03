Mráz odhalil kvalitu práce dlaždičů, na opravy ale čekají nejen chodníky

Benešov – Jak kvalitně byly vybudovány v nedávné minulosti chodníky ze zámkové dlažby v centrální části města, prověřila právě končící zima. Teploty pod nulou sice na Benešov útočí každý rok, ale tentokrát poměrně tuhé mrazy vydržely několik týdnů. A to se na řadě míst projevilo tak, že je to patrné na první pohled. Teploty pod bodem mrazu totiž dlažbu vyzdvihly o několik centimetrů. A z rovných chodníků jsou rázem vlny připomínající valchu.

I když má Benešov každoročně ve svém rozpočtu také částku určenou na vybudování a opravu chodníků a místních silnic, není jisté, zda suma pro letošek postačí.

„Rozpočet se upravuje každý rok několikrát, je to živý organismus," odpověděl místostarosta Jiří Švadlena na dotaz Deníku, zda budou letos na výrazně poškozené chodníky stačit připravené peníze. „Nikdy nelze stanovit přesnou částku," míní komunální politik.

Benešov má pro letošek v investičních akcích určených pro dopravu a komunikace extrémně vysokou částku – 102 milionů korun. Jenže v této sumě je řada akcí nových s výraznou finanční potřebou. Patří k nim i revitalizace Tyršovy ulice za více než 33 milionů, stavba třetího dvoupodlažního parkoviště v Bezručově ulici za 25 milionů nebo budování dopravního terminálu spoluúčastí na dotacích ve výši 20 milionů korun.

Na opravu chodníků ale rozpočet speciálně určenou částkou nepamatuje. To však neznamená, že místní komunikace pro auta a pěší zůstanou ve stavu, v jakém je zanechala poslední zima.

„Chodníky a silnice budeme postupně opravovat, po zimě jsou opravdu špatné. V rozpočtu na to máme několik milionů. Je ale jasné, že to stačit nebude a nestačilo by na to ani sto milionů korun," připustil místostarosta a víceméně tím popsal stav benešovských komunikací.

Jako naprosto zoufalou pak potvrdil situaci v sídlišti Pražská, i když ani v dalších sídlištích není výrazně lepší.

„V sídlišti Pražská letos opravíme chodníky i silnice a další části města opravíme postupně. Všechno nejde najednou," řekl místostarosta.

Silnice dostaly na frak

Ale to není jediný problém Benešova stran dopravy. Při loňské rekonstrukci E55 poslalo Ředitelství silnic a dálnic na objížďky vedoucí ulicemi Benešova každý den tisíce aut. A to se pochopitelně na kvalitě vozovek podepsalo výrazně negativně.

O opravách průtahů města, které spravuje Středočeský kraj, respektive jeho Krajská správa a údržba silnic, už Benešov jednal několikrát. Naposledy zhruba před měsícem.

„Na frak v souvislosti s opravou silnice E55 dostaly i další, místní komunikace," potvrdil k tomu starosta Benešova Petr Hostek. „V podstatě ale čekáme, až skončí zima, abychom neobtěžovali občany tím, že rozvrtáme město jednou tady a podruhé jinde. Chceme silnice opravit z jedné vody načisto. Týkat se to bude ulic Jana Nohy, Křižíkovy a také silnice z Pomněnic," upřesnil starosta s tím, že náklady na práce ve zmiňovaných průtazích města, zaplatí právě ŘSD. „Benešov se na opravách finančně podílet nebude. Ostatně, taková byla dohoda už před zahájením rekonstrukce E55," dodal Petr Hostek.

