Místo tanků do kasáren vjedou buldozery

Benešov /FOTOGALERIE/ – Rachot pásů vojenských obrněnců v benešovských Táborských kasárnách utichl už před deseti lety. Typický zvuk pásových vozidel jedoucích po cestách vyztužených železobetonovými panely, se ale brzy na místo vrátí. Tentokrát za ním budou buldozery a další těžká stavební bourací technika. Právě ta bude zapotřebí k likvidaci vojáky opuštěných objektů, které ještě nedávno využívali k nocování bezdomovci a narkomani.

„Demolice se bude týkat pěti tescobaráků, které stojí za horizontem a nejsou z ulice vidět,“ popsal záměr města jeho místostarosta Jiří Švadlena.

Začne už tento týden a postupně totéž čeká i další nevyužívané objekty. Ještě před tím ale z celého pětadvacet hektarů velkého prostoru nechá město odvézt veškerý odpad, který tam během uplynulé dekády navozili obyvatelé města i jeho okolí a nanosili už zmiňovaní bezdomovci. Kromě odpadu se z kasáren bude stěhovat do šrotu také staré železo. Zmizí i rampy z někdejšího skateparku u haly Bios odstraněné kvůli stavbě kontejnerové MŠ Na Paloučku.

„K čemu by nám to bylo?“ reagoval místostarosta na otázku dalšího využití prvků pro vyznavače prkének s kolečky. Město prvky získalo s podporou projektu Ministerstva vnitra Prevence kriminality. A přes to, že prvky vypadají jako použitelné, není tomu tak. Tvrdí to místostarostka Nataša Bruková. „Mluvili jsme se skejťáky a pro ně už to není, je to už vyježděné,“ uvedla.

Poměrně lehké kovové kusy v šrotu skončily už dávno přičiněním „magnetů“, tedy lidí, kteří se zabývají sběrem starého železa. Těžší kousky ale jejich zájmu odolaly. „To jsou třeba vrata některých objektů. Necháme je také odvézt, aby se za nimi nemohli ubytovat bezdomovci,“ vysvětlil Jiří Švadlena. „Bude tam luft a bude to neobyvatelné,“ míní.

Materiál vzniklý demolicí pěti zmiňovaných montovaných objektů bezpochyby město dál prodávat nebude. „Objekty postavené z nerecyklovatelného materiálu se budou muset odvézt na skládku,“ připomněl starosta Benešova Petr Hostek. „Předpokládám, že to půjde uložit do Přibyšic,“ dodal starosta s tím, že včetně rekultivace místo po objektech bude nákladem přes pět milionů korun hotovo do konce roku.

Jiná záležitost ale bude bourání dalších zděných objektů. Před několika lety Benešov prodával dokonce panely, po nichž jezdily tanky. Ne v celku, ale na místě rozdrcené na požadovanou hrubost. I suť je totiž obchodním artiklem.