Místo letního kina růžová zahrada? I takové jsou plány

Vlašim - Vedení města Vlašimi se stále zaobírá myšlenkou, co udělat s prostorem po letním kině. Jedním z plánů je vytvoření terasové, růžové zahrady, která se na místě letního kina nacházela v minulosti.

Radnice má určitě v plánu lokalitu bývalého kina vedle vlašimského zámku přetvořit. Už nyní vedení města přemýšlí nad možnými studiemi. Jenže vše je otázka peněz i času. Aktuálně musí město Vlašim řešit jiné projekty, ale na letní kino nezapomíná. “Letní kino není možné vytvořit na stejném místě, kde v loňském roce došlo k sesuvu svahu. Místo kina bychom zde chtěli vytvořit prostor, který by sounáležel s podobou a užitím zámeckého parku. Přemýšleli jsme třeba nad vytvořením terasové, růžové zahrady, která podle historických pramenů zde byla před vytvořením letního kina,” prozradil starosta Vlašimi Luděk Jeništa.

V lokalitě, kde došlo k sesuvu půdy, tedy podle slov starosty letní kino určitě nebude. Radnice by ale na území Vlašimi ráda měla kino, které nebude vytápěné a zároveň bude v přírodě. “Byl bych rád, aby tady ve Vlašimi bylo nějaké letní kino. S vedením města přemýšlíme nad lokalitou, ale není to zrovna pro nás aktuální otázka,” dodal starosta Luděk Jeništa.

V zámeckém parku v místě, kde přírodní kino řadu let sídlilo, došlo loňský rok k sesuvu svahu. Půda zcela zničila hlediště a celá událost, v souvislosti se sanačními pracemi i uvedením do bezpečného stavu, stála město Vlašim asi 10 milionu korun. Aktuálně se radnice zaobírá všemožnými posudky od geologů a statiků. Následně chce město zahájit hovory s pojišťovnami. “Do budoucna nás čeká ještě odstranění promítací plochy a možná výsadba některých dřevin na svah. Všechny stromy na svahu jsme totiž museli nechat odstranit,” uvedl Luděk Jeništa.

Statik se totiž vyjádřil, že stromy které jsou na příkrých svazích kolem zámku je potřeba z bezpečnostních důvodů odstranit a vysázet tam jiné dřeviny, které ve svazích zakoření, ale nevyrostou do velkých výšin a nebudou tak těžké, jako dosavadní stromy. “Musíme si uvědomit, že na tom svahu, který se zřítil, bylo několik stromů, které vážily čtyři až šest tun, a to může být jedna z příčin sesuvu. Byly to velmi vzrostlé nálety, které nikdo cíleně nevysadil,” dokončil Luděk Jeništa.

