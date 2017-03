Město Vlašim zainvestuje miliony do školství

Vlašim - Vlašimská radnice má pro tento rok v rozpočtu vyhrazené značné peníze pro dvě zdejší základní školy. Některé projekty zahájí již tento rok, jiné ale čekají na potvrzení žádostí o dotace.

Peníze. Ilustrační foto. Foto: ČTK/Petr Švancara

Již k použití má peníze město Vlašim na oplocení a venkovní hřiště u Základní školy Sídliště. „Venkovní hřiště u školy na sídlišti jsme před lety zpřístupnili veřejnosti a následky jsou tristní. Opravy nás budou stát spousty peněz. Proto také tento rok přehodnotíme využívání veřejnosti. V posledních letech je totiž evidentní, že toto hřiště není používané ke sportovním účelům, ale slouží i některým exhibicionistům,” svěřil se starosta Vlašimi Luděk Jeništa.

Město bude opravovat na hřišti sítě, branky i oplocení a hrací plochu. Zároveň také radnice chce dát na část střechy školy kameru, aby byl prostor na hřišti monitorovaný. Kamerový systém by měl být z větší části také po celém venkovním areálu Základní školy Sídliště.

Velký projekt, který čeká na schválení a je právě ve fázi podání žádosti o dotaci, by mohl Základní škole Sídliště přinést bezbariérový přístup i řadu nových učeben. Zda ale dotaci město pro školu dostane, není jisté. „Máme připravený projekt na vybudování speciálních učeben v půdních prostorách, kde by vzniklo asi pět místností, z čehož by byly asi tři jazykové a jedna speciální pro první stupeň. Ta by sloužila pro různé přírodovědné a pracovní předměty,” prozradil Luděk Jeništa. S tímto projektem se také snoubí vytvoření výtahu a rekonstrukce dvou dalších speciálních učeben ve škole.

Město Vlašim má připraveno pro Základní školu Sídliště 1,8 milionu korun. V této částce jsou započítané opravy, které se budou dít tento rok, ale i vytvoření projektové dokumentace k bezbariérovému přístupu a k novým učebnám. „Žádost na rekonstrukci školy jsme podali k čtrnáctému únoru. Priority, které jsme do žádosti měli uvést, jsme uvedli. Jednalo se třeba o zeleň či spolupráci s městem. Teď se modlíme, abychom byli vybráni. Dozvěděli jsme se totiž na jednání města, že ani ministerstvo nečekalo tolik žádostí ze strany škol,” podotkla ředitelka Základní školy Sídliště Olga Šťastná.

I druhou základní školu ve Vlašimi čeká znatelná rekonstrukce. Stejně jako v případě školy na sídlišti ale operují i s žádostí o dotace k jednomu z velkých projektů, kterou odešlou pravděpodobně v dalším termínu, v dubnu. Akce by se týkala rozdělení školy na prostory pro Městský dům dětí, druhá část budovy by sloužila stále škole. Na Základní školu Vorlina má město Vlašim vyhrazeno něco přes milion korun. Peníze poputují jak na letošní opravy, tak na přípravu dokumentace.

„U Základní školy Vorlina je třeba začít tento rok s rekonstrukcí elektroinstalace. V minulých letech jsme dokončili zateplení, výměnu oken, kompletní rekonstrukci topné soustavy a teď chceme přikročit právě k opravě elektro rozvodů. Ty jsou ze sedmdesátých let,” uvedl starosta Vlašimi. Jelikož město v minulých letech opravovalo i přilehlou ulici Bohuslava Martinů, chce radnice ještě dodělat nádvoří školy, které s ulicí sousedí. Podle slov starosty je to poslední lokalita u školy, která je nevzhledná a dělá vizuální problémy.

