MC Hvězdička si stěžuje na to, že nenachází společnou řeč s vedením Benešova

Benešov – „I přes naše snahy se nám nedaří najít společnou řeč se současným vedením města. Komunikace vázne a komplikace přibývají." Právě tak začíná text benešovského Mateřského centra Hvězdička následovaný výzvou k podpoře veřejnosti a peticí zveřejněnou 24. dubna. Dosud ji podle předsedkyně představenstva MC Jany Čechové podepsalo přibližně 500 lidí.

Radnice v Benešově.Foto: Zdeněk Kellner

Do potíží se MC začalo dostávat loni po auditu, který na radnici nechalo udělat nové vedení města z ČSSD, ANO s podporou TOP 09 a KSČM. To nastoupilo v úvodu ledna po té, co se rozpadla koalice VPM, ODS, STAN a TOP 09.

Při auditu lídři města nechali prověřit i staré nájemní smlouvy. A při tom zjistili, že MC Hvězdička, jehož předsedkyně představenstva Jana Čechová, zastupitelka Benešova z opoziční STAN, které si za služby veřejnosti, především rodičům malých dětí nechává platit, hradí městu směšné nájemné. Za užívání tělocvičny s plochou 332 metrů čtverečních v patře někdejší restaurace Zelený strom na Malém náměstí Hvězdička pouze 10 korun za metr čtvereční a rok. Celkově 3320 korun.

Tuhle lukrativní smlouvu Hvězdička získala, i když v Benešově už platila cenová mapa nájmů odstupňovaných podle polohy od centra. V něm samotném je cena doporučená 2400 korun.

A právě proto město od letoška přistoupilo na model příspěvků, jako u jiných podporovaných subjektů. Hvězdičce vyměřilo běžný nájem 1200 korun za metr a rok s tím, že jí částku po předložení odvedených služeb zpětně proplatí.

„Ano, to slíbili, ale už je to dva a půl měsíce, co bezdůvodně odkládají její projednání,“ stěžuje si v petici Hvězdička. Podle Jany Čechové chce MC dokumentem ukázat, že za ním lidé stojí. „Výsledky předneseme na schůzi zastupitelstva. Jde nám o diskusi a respekt, kterého se nám od vedení města nedostává a které nechce pochopit, naši činnost,“ dodala Jana Čechová.

Starosta Benešova Petr Hostek však takové nařčení odmítá a připomíná, že s MC komunikovalo vedení města mnohokrát a za Hvězdičku se dokonce i zaručilo a pomohlo jí k dotaci.

Vstřícných kroků už prý radnice vůči MC udělala dost. Petici proto vnímá jako snahu vyvolat střet a zatáhnout do něj děti a jejich rodiče. A to považuje starosta Hostek za zbabělost. „Necháme proto udělat audit smlouvy města s Hvězdičkou. Z výsledků bude jasné, co můžeme dotovat a co už v žádném případě ne. To by pak mohli přijít provozovatelé fitnes center, že chtějí stejné podmínky. Hvězdičku vlastně nepotřebujeme k ničemu. Můžeme založit obdobně zaměřenou organizaci při DDM, která bude poskytovat stejné, nebo lepší služby,“ připomněl Hostek, ale zdůraznil, že aktivity mateřského centra městu nejsou cizí. „Pro matky s dětmi uděláme první poslední, ale po tom, co z nás udělala paní Čechová nelidy, pro Hvězdičku už nikoliv.

Musíme se ohradit proti tomu, aby nám někdo vyhrožoval protestem matek před radnicí na základě nepravd uvedených v petici. Všechno má své meze a petice je už překročila velmi výrazně,“ dodal starosta Benešova.