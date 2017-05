Manželé Střelkovi oslavili diamantovou svatbu ve vranovském kostele

Přestavlky u Čerčan - Manželé Střelkovi oslavili krásné společné jubileum, šedesát let od své svatby. Diamantovou svatbu potvrdili svatebčané spolu se svými příbuznými a známými ve vranovském kostele. Tento svatostánek si nevybrali náhodou. Společnou, životní pouť totiž započali právě v kostele svatého Václava.

Velkou vzájemnou lásku si manželé Střelkovi projevovali na každém kroku. Nebylo výjimkou, aby se mimoděk chytli za ruce či se na sebe usmáli. Obřad samotný, doprovázený hudbou a věcným slovem pana faráře, dojal nejednoho přihlížejícího. Nejen při předávání prstýnků šustily kapesníky.

Výjimečnou událost zakončili zamilovaní oslavenci v hospůdce v Přestavlkách u Čerčan, kde také oba dva žijí. To, že spolu vydrželi krásných šedesát let, přisuzují především vzájemné toleranci. „Určitě jsme na sebe nikdy nežárlili, důvěřovali jsme si. Když jsem třeba jel za prací na dlouhou dobu do ciziny, musela má manželka na mě doma čekat s malými dětmi. Vše jsme ale zvládli, velké karamboly jsme v životě neměly. Proto je ale také důležité pochopení,” svěřil se Jaroslav Střelka.

Nynější manželé se seznámili během tancovaček, na kterých Jaroslav Střelka hrál s kapelou. Paní Miroslavě bylo tehdy patnáct let, s o šest let starším Jaroslav se proto hlavně kamarádili. Když Jaroslav Střelka odešel na vojnu, pravděpodobně věděli, že se k sobě i poté vrátí. „Domluvili jsme se, že i po vojně budeme ještě chvíli kamarádi. Chtěli jsme si trochu užít svobody, než se vezmeme. Nakonec jsme se vzali, když mně bylo devatenáct a manželovi dvacet šest let,” prozradila Miluška Střelková.

Již rok po svatbě čekala Miroslava Střelková se svým manželem prvního syna, který dostal jméno Jaroslav po otci. K prvorozenému synkovi posléze přibyly i dcery Miloslava a Blanka. Nyní mají manželé Střelkovi osm vnoučat a devět pravnoučat. „Přejeme si hlavně zdraví celé rodiny a také, abychom spolu ještě chvíli šťastně byli a žili,” podotkl Jaroslav Střelka.