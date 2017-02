Luděk Jeništa věří, že peníze kraj peníze tentokrát přerozdělí spravedlivě

Benešovsko - Co trápí vaše město a na co by se nové vedení kraje mělo zaměřit? Tyhle dvě jednoduché otázky spolu souvisejí velice úzce. Proto na ně senátor a starosta Vlašimi Luděk Jeniště odpověděl společně.

Starosta Vlašimi a senátor Luděk Jeništa.Foto: Archiv VPM Vlašim

Kraj by se měl jednoznačně nejvíce zaměřit na své silnice druhé a třetí třídy. U nás ve Vlašimi je potřeba investovat do výstavby kruhové křižovatky U Kozla a možná ještě více do stavby obchvatu města.

Myslí také na parkování

Také Vlašim se potýká s nedostatkem místa pro zaparkování aut, a proto vy se měl kraj soustředit i na projekt Doprava v klidu. Nevím, zda se Vlašim vejde do podmínek přidělení dotací, ale vím, že kraj podporuje také výstavbu dopravních terminálů.



Další oblastí, kde by kraj mohl nejen našemu městu pomoci, jsou investice do péče o seniory. Rozšířit kapacitu potřebujeme a nabízíme k tomu i vhodné objekty.



Kraj by ale měl také pomáhat obcím při hrazení spoluúčasti na dotačních titulech. Malé obce na ně často nedosáhnou, byť se jedná třeba jen o dvacet procent celkových nákladů.

Zkrátka nepřijdou ani školy

Další nutné investice kraje by měly směřovat do školství. Vlašimské gymnázium nutně potřebuje zateplit a vyměnit okna a kraj, zřizovatel této školy, to už pět let odsouvá, byť je škola v téměř havarijním stavu.

Luděk Jeništa také přiznal, že nyní pevně věří, že peníze kraj tentokrát přerozdělí podle potřeb, nikoliv podle politické příslušnosti vládců sídel.

„To, co se dělo v minulých letech, se spravedlivým přerozdělováním nemělo nic společného," dodal starosta Vlašimi.