Lubomír Kostelka slaví 90. let na statku v Kamberku

Kamberk - Lubin, tak také přezdívají Lubomíra Kostelku jeho přátelé. Blízkých známých má český herec nemálo. I v obci Kamberk na Benešovsku, kde již přes třicet let žije, si vytvořil několik kamarádských vztahů.

Významné jubileum 90. let Lubomíra Kostelky přišli s hercem oslavit i někteří obyvatelé Kamberka. Představitele obce, spolu s hrstkou dobrovolných hasičů, přivítal Lubomír Kostelka na svém malém statku. Již od začátku nešetřil humorem, úsměvy ani výřečností. Lubomír Kostelka si stále užívá života. Nic mu proto nebrání v tom, aby se znenadání rozhodl navštívit vrstevníky, dlouholeté kamarády žijící několik desítek kilometrů od jeho bydliště.

Z cesty přijel Lubomír Kostelka s plno zážitky i s moravským přízvukem. “Tož, vítám vás. Dejme si něco k pití,” vyzval gratulanty hned při příchodu do světnice a také si postěžoval, že mu zkratovala televize. Problém vyřešili v průběhu oslavy duchapřítomní známí herce. V Kamberku si obyvatelé vypomáhají neustále, proto Lubomír Kostelka není výjimkou.

Ani posezení s oslavencem není pro kamberské žádná ojedinělá akce. Stejně jako za Lubomírem Kostelkou, tak vedení obce chodí i za ostatními jubilanty z řad občanů. Na statku u Lubomíra Kostelky je ale atmosféra přeci jenom jiná. Budova i zařízení pokojů navozují pravého vesnického ducha spolu se starými doplňky z přelomu století, které jsou ale očividně v novém hávu. V hlavní světnici, kde přítomné hřála krásná, klasické pec se po vřelých gratulacích všichni usadili u dobového stolu.

Celý podvečer ve společnosti herce Lubomíra Kostelky byl nabitý humorem, spousty příběhů i dobrého pití a slavnostního dortu. Někdy se přítomní i navzájem v konverzaci doplňovali, nebylo tedy pochyb, že společně zažili nejednu chvíli.

Herec se také pochlubil dárky, které dostal k významnému jubileu. “Právě jsem si přivezl tuhle krásnou vázu, kterou jsem také dostal k devadesátinám. Jen koukněte,” ukazoval hrdě herec broušené sklo s iniciály LK a přízviskem český herec. Na váze nechyběl ani český lev, znak národa. Následovala ukázka krásného obrazu od přátel z návštěvy v Brně, kde je vyfotografovaný profil Lubomíra Kostelky spolu s příhodným citátem “Kdykoliv odoláš pokušení, bude to krásné. Ale kdykoliv mu podlehneš, bude to ještě krásnější.” Jeden z darů k aktuálnímu hercovu jubileu dostala znenádání i starostka Kamberka, aby ho vložila do obecního archivu. Lubomíru Kostelkovi totiž jeden ze známých daroval dvě autentické poštovní známky s jeho vyobrazením, a jedna od této chvíle patří vsi, kde herec bydlí.

Během vyprávění historek ze života se vzpomínalo i na zážitky obyvatel Kamberka s Lubomírem Kostelkou. Přítomní mluvili třeba o přehlídce místních dobrovolných hasičů, které se umělec zúčastnil i v dobovém oblečení. Nepřeberné výlety si také pan Kostelka užil se svým sousedem, nyní již zesnulým, který ho svým autem, jako v taxi, vždy vozil do Tábora nebo Vlašimi. Soused vlastnil staré auto pragovku v dobrém stavu, a v obleku pro prvorepublikového řidiče v tomto voze projezdil s hercem řadu hodin, aby si následně společně užili posezení v oblíbených vinárnách či hospůdkách.

Nedá dopustit na své potomky

Na své potomky nedá Lubomír Kostelka taktéž dopustit. Povídání zúčastněných přerušilo jednou zvonění telefonu, kdy herci volal jeho vnuk. I proto se také hovor několikrát stočil k synovi pana Kostelky, i k jeho vnukovi a vnučce. “Syn je velice šikovný. Jsem na něj náležitě hrdý. Vždycky měl velké ambice. Až když jsem se ho zeptal, v době, kdy chodil na gymnázium, co chce dělat, teprve jsem poznal, že se nespokojí jen tak s něčím. Předpokládal jsem, že půjde třeba na FAMU. Střihači, dramaturgové, to jsou dobré profese. On se ale rozhodl pro doktořinu,” vypověděl Lubomír Kostelka.

Aktuálně je hercův syn Martin světoznámý, dětský kardiochirurg působící v Lipsku. Do Německa ho přijali především pro jeho velký zájem o praxi a výbornou znalost cizích jazyků. “Když jsem se byl podívat do nemocnice, kde syn pracuje, byl jsem v úžasu. Je to tam krásné, ani to jako nemocnice nevypadá. Syn Martin byl ale také výborný tenista,” poznamenal Lubomír Kostelka.

Vlohy pro studium, tvrdou práci i sport zdědil syn Martin po svém otci. To potvrzují i přítomní na kamberské oslavě, stejně jako svými slovy samotný herec. Až do osmdesáti let se Lubomír Kostelka věnoval hraní tenisu, léta ve škole prožil bez většího napětí, stejně jako v práci byl velký dříč, což mohou nejlépe hodnotit několik desítek let divadelní i filmoví diváci.

