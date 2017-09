Lidé z Bystřice se nového mostu hned tak nedočkají

Bystřice /FOTOGALERIE/ – Přes čtyři kilometry tam a stejnou vzdálenost zpátky. Každý všední den. Do školky, školy, zaměstnání, za nákupy, k lékaři… „Nikdo nám náklady na benzin neuhradí. Samozřejmě že jsem naštvaná. Už to trvá příliš dlouho,“ potvrdila obyvatelka Bystřice Dana, matka tří dětí.

Právě téměř devět kilometrů denně navíc musí kvůli plánované, ale zatím nedokončené rekonstrukci mostu přes Konopišťský potok, zdolávat ona i další lidé bydlící v jedné z částí města rozděleného jinak bezvýznamným tokem. Kvůli tomu je přerušena veškerá doprava na silnici druhé třídy číslo 111. A to už řadu měsíců.

Se stejným problémem jako Dana se potýkají i její sousedi. Ale týká se také samotného města. V části za strženým mostem, má totiž základnu jeho komunál. Proto je jasné, že například zimní údržba bystřických komunikací bude stát kvůli objížďce o dost víc.

„Ze zákona na náhradu škody nárok nemáme,“ vysvětlil starosta Bystřice Daniel Štěpánek, ale připomněl, že nejhorší na celé situaci je to, že obyvatelé Bystřice zatím nevidí ani pověstné „světýlko na konci tunelu“.

Most, který byl v havarijním stavu, nechal Středočeský kraj strhnout už 27. února. Uzavírka silnice měla cestu do centra vyřadit „jen“ na 28 týdnů. Do první poloviny září. A to je právě nyní. Jenže po novém mostu není v Bystřici ani vidu a dokonce ani slechu. „Investor, kraj, s námi vůbec nekomunikuje,“ potvrdil včera rozhořčený starosta Bystřice.

Proto ani vedení města neví, jak dlouho ještě nenormální stav potrvá. Důvody absence nového mostu, jsou podle mluvčího kraje Pavla Lochaře, jasné. „Bylo zde nalezeno písčité podloží, se kterým projektová dokumentace nepočítala, a to i přes to, že zde byl proveden inženýrsko - geologický průzkum. Ten písčité podloží nezachytil,“ tvrdí mluvčí s tím, že do vyřešení změn během výstavby, není stanoven ani nový termín dokončení. „Mohlo by se tak stát v dubnu příštího roku. Ale to je zatím hodně předběžný odhad,“ uvedl mluvčí.

Obyvatelům Bystřice i jejímu vedení ale vadí, vedle prakticky nulové informovanosti ze strany investora také to, že na potíže narazili stavbaři už někdy na jaře a jejich reakce na nastalý problém byla jediná. Sbalili si svých „svých pět švestek“ a zmizeli.

„Na stavbě je už řadu měsíců mrtvo, nic se tam neděje, i když jsem se zcela mimoděk dozvěděl, že kraj už akci přeprojektoval. Ale realizace se zatím dál neposunula. Kvůli dohadování o ceně vícenákladů,“ míní starosta města. „Mírně řečeno jsem kvůli takové situaci velice naštvaný,“ potvrdil Štěpánek.

Připomněl ještě, že prakticky jedinou oficiální informaci, kterou od kraje má, je, že se dělníci na staveniště vrátí do října. Pikantností komunikace kraje s Bystřicí ale je, že radní města obdrželi minulý týden, tedy už v samém závěru srpna žádost kraje o schválení dopravně-inženýrských opatření na základě toho, že se stavba prodlužuje do 31. srpna. „To je naprostý výsměch. To mě fakt dostalo,“ dodal Daniel Štěpánek.

Dílo v původní hodnotě necelých 18 milionů korun bude bezpochyby dražší. O kolik, to mluvčí kraje neřekl.

I shora popsaná akce však má jedno pozitivum. Městem už od února neprojíždějí těžké kamiony. Ty si totiž zkracovaly cestu od Tábora, ze silnici E55, na silnici z Benešova na Vlašim a také k dálnici D1.