Lidé na dovolené nechtějí jen ležet u moře, jezdí na výlety

Léto se blíží a na plánování dovolené je opravdu nejvyšší čas. Majitelé cestovních kanceláří dokonce říkají, že nejoptimálnější doba na získání výhodných letních pobytů již pominula.

To potvrdila třeba Jana Syřínková, majitelka cestovní agentury Roja Tour v Kolíně. „Nejlevnější dovolenou je možné koupit na počátku roku, maximálně do března. Nyní už jsou nejlevnější letenky zabookované," podotkla. Kdo se tedy chystá na dovolenou a nemá ji ještě zamluvenou, měl by prý počkat na last minute, tedy si vybrat dovolenou „na poslední chvíli". I tak se však může stát, že neodletí. „Na danou dobu nemusí být dostupné letenky," připustila Jana Syřínková s tím, že lidé by si měli z last minute vybírat dovolenou nejlépe na červen, případně až na září. Prázdninové měsíce jsou většinou již obsazené a pokud nejsou, cestovní kanceláře tyto termíny nejspíš nijak cenově zvýhodňovat nebudou. Je jasné, že se prodají.

Do Turecka nechtějí

Lidé si rádi vybírají z rozmanité nabídky destinací a tak nelze jasně říci, která země je nejoblíbenější. V posledních letech ale jejich výběr značně ovlivňuje nestabilní politické dění ve světě. Již před dvěma lety tak upadl značně zájem o Egypt či Tunisko. Nyní je v hledáčku nechtěných destinací Turecko. Vlivem hrozby terorismu a obav z politických výkyvů se zvýšil mezi lidmi zájem o méně tradiční místa. „Jsou to ty, které, do té doby byly vnímané jako dražší. Registrovali jsme vlivem této krize větší zájem o Sicílii či Korsiku," uvedla Yvetta Katrová majitelka Cestovní agentury Yvetta z Vlašimi.

V současné době jsou v kurzu Bulharsko, Španělsko, ostrovy v Řecku, ale i Černá hora, Chorvatsko a Itálie. Tam se lidé nezřídka dopravují sami. Podle Yvetty Katrové se ale začíná znovu objevovat zájem o Egypt.

Stranou ale nezůstávají ani exotické dovolené a trendem jsou také cesty za poznáním. „Lidé už nechtějí jen ležet u moře, ale mají zájem o výlety a chtějí poznávat danou zemi," řekla Jana Syřínková z Kolína. Podle ní si mnohdy klienti vybírají dovolenou pouze se snídaní nebo polopenzí a v rámci dovolené poznávají také kuchyni země, kterou navštívili. O výlety je prý zájem také v případě exotických dovolených a není výjimkou, že již v cestovní agentuře lidé projeví zájem také o zapůjčení automobilu.

Netradiční přání

Cestovní kanceláře a agentury dávají prostor i netradičním dovoleným a přáním. Lidé mají na výběr z mnoha možností. Například cestovní agentura z Vlašimi se v poslední době věnuje seniorům a připravuje pro ně tématické cesty s výlety. Tyto dovolené se nazývají 65+, protože jsou cílené na lidi od tohoto věku. Stejně tak jsou k najití i dovolené 21+ či 16+.

Stále častěji podle zkušeností agentur chtějí lidé cestovat se svými zvířecími miláčky, případně mají speciální přání například v podobě dortu k narozeninám. Veškerá přání je možné vyřešit ihned při objednávání dovolené a agentury je pak konzultují přímo s hotely.

Lidé volí jistotu, vyráží do Chorvatska a Itálie

Střední Čechy Na jaře by již dovolenkáři měli vědět, kam se v létě vydají a v mnoha případech tomu tak skutečně je. Většina dotázaných buď volí dovolenou v Čechách, nebo vycestuje do nějaké evropské země, často na jih. „Na dovolenou jezdím už deset let do Chorvatska, a to do naší oblíbené lokality Pakoštane. Většinou máme i stejný hotel," řekla Lenka Čálková z Čáslavi. „Je to tam báječné, neuvažuji o změně dovolené ani letos. Nerada zkouším nové věci. Co se týče jiné dovolené, mohla bych být zklamaná," dodala.

I Stanislava Vandělíková z Benešova pojede na dovolenou na jih Evropy. Každoročně tam míří se svou sestrou. „Na Chorvatsko jsme již zvyklé. Víme, co máme očekávat. Lidé jsou tam milí a i ceny příznivé," prozradila.

Přes agenturu neřeší

Do Itálie zamíří skupinka mladých lidí z Benešova. Po maturitě si tak chtějí užít čtyři měsíce volna. V plánu mají jak odpočinek na pláži a koupání v moři, tak výlety po zajímavých místech. Sami si dovolenou naplánuji, cestovní agenturu k tomu nepotřebují. „Pojedeme a uvidíme, kde zůstane. Nechceme mít nic dopředu naplánované. Jen se podíváme, kde bude možné přespat," uvedla za skupinku Eva Hnilíčková.

Obávané země?

Turecko a Egypt jsou mezi Čechy stále ve hře. Přesto tamní dění udělalo své. David Konrád z Vlašimi se svou rodinou navštívil Turecko loni. To i přesto, že v té době byla země plná nepokojů. „Ničeho jsme se nebáli, i když zrovna ve chvíli, kdy jsme do Turecka přiletěli, tak se řešila vážná událost, při které zemřelo několik lidí. My jsme ale byli v areálu hotelu, nikam jinam jsme moc nechodili. Dovolenou jsme si užili. Ale letos do Turecka už nepojedeme," uvedl.

I Egypt je na seznamu dovolenkářů stále s velikým vykřičníkem. Strach z něj ale mezi lidmi vyprchává. To potvrzuje i Kristýna Havlíčková. „Každý rok létám na dovolenou do Egypta. Jsem v bezpečném resortu a z ničeho strach nemám," řekla oslovený Kutnohořanka. I Pavla Stýblová se chystá s manželem a dvěma dětmi do Egypta. „Chvíli jsme nad tím přemýšleli. Mnozí nás od toho odrazovali právě kvůli terorismu. Ale nakonec jsme došli k názoru, že to bude hezký dovolená v hezkém hotelovém areálu," řekla.