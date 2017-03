Lhostejnost a absence citu může zvířata i zabíjet

Vlašim - Nejspíš lhostejnost nebo absolutní absence citu či empatie stojí za dalším příběhem ze života zvířat. Ten ze závěru března naštěstí nedopadl špatně, ale i tak je počínání některých lidí nejen k zamyšlení, ale dá se říci i trestuhodné.

Želva suchozemská nalezená u dálnice nedaleko Soutic.Foto: Martina Žampachová

Všechno to začalo v závěru předposledního březnového týdne nedaleko dálnice D1. „Ve čtvrtek 23. března naši ošetřovatelé z vlašimské Záchranné stanice pro zvířata přijali neobvyklého pacienta. Velkou suchozemskou želvu,“ připomněla Michala Jakubův ze Záchranné stanice pro živočichy ČSOP Vlašim.

Podle ekologů majitele uvedeného plaza zřejmě omrzel chov tohoto pozoruhodného zvířete a tak se ho zbavil po svém. Jednoduše ho vypustil na svobodu. Jenže pro želvu, stejně jako další exotická zvířata může být takové osvobození téměř jistou smrtí.

„Velkou suchozemskou želvu nám přivezl pán, jehož otec ji našel nedaleko dálnice,“ uvedla neobvyklý příjem stanice ošetřovatelka Martina Žampachová.

Záchranná stanice je primárně určena pro péči o volně žijící živočichy. Exotická zvířata uniklá ze zajetí ale spadají ze zákona do správy obce, v jejímž katastru bylo zvíře nalezeno. Odchyty má řešit příslušná městská policie. Zvířata, která u nás volně nežijí totiž mají za prvé svého majitele, který se o ně může přihlásit, a za druhé je trestné se chovaného zvířete takto zbavit, tedy úmyslně jej opustit.

„Želvu jsme převzali s tím, že ji prohlédne veterinární lékařka, a následně jsme její nález nahlásili na policii. Jedná se o velkého samce želvy vroubené. Dopřáváme mu teplo a dostatek potravy,“ dodala ošetřovatelka.

Vzhledem k tomu, že zvíře spadá pod ochranu zákona CITES, jeho nález ČSOP oznámilo inspekci životního prostředí. Případný majitel želvy by se měl prokázat doklady k jejímu držení.

Podle ochranářů se občas také stává, že se na záchrannou stanici obrací majitelé exotických zvířat o pomoc s hledáním. Především takto nahlašují ulétlé papoušky. Občas se najde také nějaký exotický had, anebo ošetřovatelé vlašimské záchranné stanice řešili nález leguána zeleného. V případě želvy je ale pravděpodobnější, že se jí někdo úmyslně zbavil. Ať už ji vyhodil, či jí chtěl s dobrým úmyslem dopřát svobodu, v obojím případě by tato želva v přírodě bez pomoci dříve či později uhynula.

„Léto je schopna řada exotických druhů v přírodě přežít. V zimě ale umrznou anebo uhynou v důsledku nedostatku potravy. Jedním z mála, kdo u nás dokáže zimu přežít, je želva nádherná. Ta navíc patří mezi invazní druhy, které si na život v naší přírodě dobře přivykly a výrazně škodí lovem či vytlačováním původních druhů,“ dodává paní Žampachová.

Exotické druhy zvířat stejně jako naši chlupatí mazlíčci, psi a kočky, do volné přírody nepatří. Když už se o ně nemůžete dál starat, předejte ho jinému chovateli. Do příkopu, popelnice či do lesa rozhodně ne! Takovéto zacházení je trestné!

